Incendio afecta al Persa Biobío y deja 12 locales afectados: Ropa y Artículos tecnológicos resultaron quemados

16 nov. 2025 - 06:48 hrs.

¿Qué pasó?

Un incendio declarado afectó durante la madrugada de este domingo a un sector del Persa Biobío, en la comnuna de Santiago, mientras el recinto permanecía completamente cerrado.

La emergencia se inició cerca de las 4:00 de la mañana en la intersección de calle Placer con Arturo Prat, hasta donde llegaron compañías de Bomberos que debieron trabajar por varias horas para contener el fuego.

Inicio y propagación del incendio

Según los primeros antecedentes recabados en el lugar, las llamas habrían comenzado en uno de los locales dedicados a la venta de artículos tecnológicos, principalmente celulares. El material existente en la zona —ropa, accesorios y otros productos inflamables— facilitó la rápida propagación inicial del fuego, lo que obligó a escalar el procedimiento a Segunda Alarma de Incendio.

Bomberos realizó ingreso forzado al recinto, que se encontraba cerrado cuando llegaron las primeras unidades. Más de 100 voluntarios participaron en el operativo, apoyados por escaleras telescópicas para combatir las llamas desde distintos puntos del inmueble.

Locales afectados y trabajo de emergencia

El comandante Pierto Tardito, del Cuerpo de Bomberos de Santiago, detalló que “se trata de un incendio declarado, se escaló a Segunda Alarma de Incendio, existen 13 compañías que están trabajando”. Añadió que “hasta el momento, por el catastro que tenemos, aproximadamente 12 locales están afectados”.

El oficial también indicó que el lugar estaba cerrado al momento de la llegada de las unidades, lo que obligó a realizar maniobras de entrada forzada. “Se controla la propagación bastante rápido. Pero están afectados 12 locales en el lugar”, señaló.

Sin lesionados y control de la emergencia

A pesar de la magnitud de las llamas, no se registraron personas lesionadas, ni civiles ni voluntarios. Bomberos informó que durante la madrugada se produjo un problema de abastecimiento de agua, el cual fue resuelto en el transcurso del operativo, permitiendo finalmente contener y controlar el incendio.

Desde temprano, locatarios comenzaron a llegar al Persa Biobío para evaluar daños, rescatar algunos productos y revisar el estado de sus puestos. Varios de ellos se enteraron del siniestro durante la mañana y acudieron al lugar con evidente preocupación.