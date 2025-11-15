Video muestra impactante explosión que se generó en sector industrial de Argentina: Reportan al menos 20 personas heridas

15 nov. 2025 - 00:02 hrs.

¿Qué pasó?

Una impactante explosión se generó en horas de la noche de este viernes en una zona industrial de la ciudad de Ezeiza, en Argentina, hecho que afectó a una fábrica de productos agroquímicos.

Según medios argentinos, son varios los cuerpos de Bomberos que llevan más de dos horas trabajando en la emergencia, al igual que funcionarios policiales y ambulancias. Además, hasta el momento se han registrado unas 20 personas heridas.

Explosión en fábrica en Argentina

Si bien se desconoce el origen de la explosión, de manera preliminar las autoridades señalan que habría ocurrido en una fábrica de productos agroquímicos para luego extenderse a una pinturería y otras industrias del sector.

A través de redes sociales, usuarios han compartido registros de las explosiones, del fuego y también del humo que se puede ver a kilómetros del lugar de los hechos.

Revisa el video del momento de la explosión en Ezeiza

Que onda la explosión en Ezeiza parece de película. 😱 pic.twitter.com/wo4C8IhibJ — Ema (@EmaPatoruzu07) November 15, 2025

