La especial característica de los F-16 comprados por Argentina: "Revolucionará el combate aéreo en la región"

¿Qué pasó?

Argentina avanza en su plan de modernización militar con la adquisición de 24 cazas F-16 Fighting Falcon a Dinamarca, una operación destinada a fortalecer la defensa aérea del país. Con esta compra, el gobierno trasandino busca dotar a la Fuerza Aérea de una flota moderna y equipada con tecnología de punta.

El primer avión que llegó, para ser usado como entrenamiento, fue presentado oficialmente en febrero de 2025, y se espera que los primeros seis F-16 operativos lleguen en diciembre de este año. Los restantes 18 aviones serán incorporados durante los próximos tres años, conforme al cronograma establecido entre ambas naciones.

El acuerdo contempla también el entrenamiento de pilotos y técnicos argentinos, junto a un contrato independiente para la adquisición del armamento correspondiente. Sin embargo, el elemento que más destaca de esta compra es la implementación de un recubrimiento furtivo de última generación.

AFP

"Tecnología que revolucionará el combate aéreo en la región"

Según el medio argentino Canal 26, los nuevos cazas tendrán una "tecnología que revolucionará el combate aéreo en la región", ya que incorporarán la pintura Have Glass V en sus fuselajes, un recubrimiento desarrollado para reducir la detección por radar.

Esta pintura es utilizada en cazas avanzados. Combina partículas ferromagnéticas y materiales compuestos para absorber y dispersar las ondas de radar enemigas, lo que reduce la detección y el rastreo por sistemas adversarios.

Este recubrimiento es poco común en Latinoamérica y se encuentra en aeronaves de élite como el F-35, así como en algunos F-16 modernizados en fuerzas aéreas de Europa y Asia. Así, dicha tecnología marca un hito en la región y posiciona a la Fuerza Aérea Argentina en un nivel superior.

Los nuevos caza F-16 de Argentina

Los F-16 Fighting Falcon son cazas multirol y supersónicos de cuarta generación. Su incorporación aportará versatilidad, potencia y precisión a las operaciones aéreas argentinas, además de reforzar las capacidades estratégicas del país en materia de defensa.

En cuanto a su armamento, estos cazas pueden portar misiles aire-aire de medio alcance AIM-120C-8 AMRAAM, con un rango superior a los 160 kilómetros, y misiles de corto alcance AIM-9M Sidewinder. También están preparados para utilizar bombas guiadas por láser, como las GBU-12, y convencionales MK-82.

Por su parte, las aeronaves incluyen pantallas multifunción, navegación por satélite y comunicaciones seguras que optimizan la eficacia en combate. Además, son capaces de alcanzar velocidades cercanas a Mach 2, y se consolidan como una de las plataformas de combate más versátiles del mundo.

El poderío aéreo de Chile

Chile ha logrado consolidarse como uno de los países con mayor capacidad en poderío aéreo en la región gracias a sus F-16. La flota se compone principalmente de aviones monomotores Lockheed Martin F-16 Fighting Falcon, adquiridos usados a Países Bajos y que arribaron a nuestro país entre 2006 y 2011.

En total, son 46 unidades de estos aviones. Seis corresponden a la versión C Block 50 y cuatro al modelo D Block 50. El resto son 29 unidades de la variante F-16AM, y siete de la versión F-16BM MLU Block 15.

Cabe recordar que Venezuela fue el primer país de Sudamérica en adquirir estos aviones hace más de 40 años, provenientes desde Estados Unidos. Actualmente, posee 18 unidades, por lo que Chile seguirá siendo el país con la mayor cantidad de F-16.