Megaoperativo de búsqueda de Loan Peña: Buscan en lagunas de terreno de principales sospechosos

10 nov. 2025 - 18:39 hrs.

¿Qué pasó?

A más de un año de la desaparición de Loan Peña, niño de 5 años al que se le perdió el rastro pasado el 13 de junio de 2024 en Argentina, este lunes se realizó un megaoperativo para encontrar nuevas pistas del enigmático caso.

Un operativo que podría durar meses

Durante esta jornada se dio inicio a rastrillajes en las lagunas de un terreno que pertenece a Carlos Pérez y a Victoria Caillava, quienes son familiares de la abuela de Loan. La pareja estaba precisamente en la vivienda de la adulta mayor el día de la desaparición y son sospechosos del crimen.

A pesar de que en el operativo están participando más de 30 efectivos de la Policía Federal, Prefectura Naval (PNA), Defensa Civil y Bomberos Voluntarios, se estima que las tareas podrían demorar hasta unos 20 días en tan solo la primera laguna, publicó TN.

En total, son cuatro lagunas bajo la lupa y los especialistas calculan que la inspección en la segunda, ubicada al noreste del predio, demoraría otros 25 días más. Después, será el turno de las dos restantes, ambas al sur de la propiedad, donde las tareas podrían terminar en pocos días, siempre que las condiciones climáticas lo permitan.

Siete detenidos

Además de Pérez (63) y Caillava (53), los principales sospechosos del caso siguen siendo Antonio Benítez (38), Mónica del Carmen Millapi (35) y Daniel “Fierrito” Ramírez (49), quienes estaban con Loan durante esa tarde en la que desapareció.

Adicionalmente, está detenido el jefe de la comisaría local por entorpecer la búsqueda, Walter Maciel (44), y la tía de Loan, Laudelina Peña (46). Para los investigadores, los siete participaron en la sustracción y el ocultamiento del pequeño.

La justicia sospecha que usaron la camioneta blanca de Pérez y Caillava para secuestrarlo. Los perros rastreadores marcaron el olor del niño en ese vehículo.

