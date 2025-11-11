Padre que debe pensión de alimentos en Argentina quedó con prohibición de hacer su hobby favorito

11 nov. 2025 - 19:30 hrs.

¿Qué pasó?

Una particular sanción recibió un padre que debe pensión de alimentos a su hija en la provincia de Santa Fe, Argentina. El juez de Familia de San Lorenzo, Marcelo Escola, dictó un fallo en el que le prohibió a este hombre realizar su hobby favorito.

¿Qué hobby le prohibieron?

El sujeto ni siquiera se presentó a la audiencia en su contra, motivo por el que el juez le aplicó una serie de sanciones con el objetivo de forzar el cumplimiento de la obligación alimentaria, según consignó TN.

Entre ellas, se incluye el bloqueo de su cuenta bancaria, prohibición de salir del país, la suspensión de la licencia de conducir, la inscripción en el registro de deudores alimentarios morosos y la suspensión inmediata de la línea de teléfono celular.

Sin embargo, lo que más llamó la atención es que el magistrado ordenó oficiar a las Federaciones de Automovilismo de Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba para que el hombre quede inhabilitado para asistir como espectador o para participar en cualquier competencia de automovilismo en el país, deporte que sería el hobby favorito del deudor.

¿Qué dijo el juez?

En conversación con Radio 22, el juez explicó que "cuando tomamos contacto con de sus actividades deportivas, presuntamente corre en automovilismo regional, tiene un taller, tomamos medidas a efectos que le moleste y empiece a cumplir, que es lo que tenemos que lograr".

El juez reconoció que existen varios casos de sanciones similares, ya que lo importante es ser "lo más creativos posible para que tome conciencia, para forzarlo, quizás, donde posiblemente más le duela. Muchas veces son actividades propias, hobbies, entretenimiento, que los hace en desmedro de la calidad de vida de sus hijos".

Todo sobre Mundo