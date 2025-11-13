Logo Mega

"¿Dónde estás? Te busqué por todos lados": Hombre mató a su pareja y fingió buscarla con mensajes para despistar

¿Qué pasó?

Un caso de extrema violencia conmociona a Argentina. Ángel Andrés Gutiérrez, de 31 años, asesinó a su pareja Dámaris Débora Bulacio del Valle, de 39 años, a quien golpeó y ahorcó dentro de una carpa en el camping Miguel Lillo, en Necochea.

Entre los detalles inquietantes, se dio a conocer la insólita estrategia que utilizó para eludir a las autoridades: fingió buscar a su pareja mediante mensajes y llamadas después de haber enterrado su cuerpo.

La coartada: mensajes que revelaban la premeditación

Según informó Crónica, la causa judicial revela detalles escalofriantes sobre los intentos del acusado por engañar a la policía. En la madrugada del domingo, luego de cometer el crimen, Gutiérrez envió mensajes buscando parecer preocupado: “Morocha, ¿me rompiste la carpa y no venís a dormir acá?” y “¿Dónde estás? Te busqué por todos lados”.

Estos mensajes fueron enviados después de que el acusado enterrara el cuerpo de Bulacio en la zona del Lago de los Cisnes, aproximadamente a 30 metros del lugar donde habían acampado.

El fiscal Walter Pierrestegui confirmó en sus declaraciones que Gutiérrez buscaba favorecerse y manipular las investigaciones ante su posible detención.

De izquierda a derecha: Dámaris Débora Bulacio y Ángel Andrés Gutiérrez

Un hombre violento

De acuerdo a Clarín, el cuidador del camping brindó información crucial a los investigadores. Relató que el sábado a las 22:00 horas presenció que la pareja discutía con “gritos y ruidos fuertes”. Sin embargo, minutos después todo se calmó, e incluso los vio abrazados, lo que ocultaba la tragedia que estaba por ocurrir.

Familiares de la víctima y conocidos confirman que las peleas eran una constante en su relaciónNatalia, hermana de Dámaris de 37 años, reveló detalles perturbadores sobre la dinámica de pareja: “La relación llevaba dos años, pero interrumpidos, iban y venían, se peleaban mucho. Él es una persona violenta, fue violento con mi hermana. Pero Debi lo perdonaba y volvía una y otra vez. Era una relación tóxica. A nosotros, y hablo también por mis padres, ese tipo no nos gustaba y le hablábamos a Debi para que lo deje de una vez, pero no podía”.

Ángel Andrés Gutiérrez enfrenta cargos por homicidio doblemente agravado por vínculo preexistente y violencia de género. La jueza de Garantías Aída Lhez ordenó su prisión preventiva, medida que mantiene al acusado en custodia mientras avanza la investigación.

