"Nos rompió la vida": Ingeniero chileno que mató a su pareja es condenado a cadena perpetua en Argentina

¿Qué pasó?

A cadena perpetua fue condenado el ciudadano chileno Hernán Felipe Herrera Larenas, de 39 años, por el femicidio de su pareja, Christelle Verónica Heredia, perpetrado en 2024 en la ciudad de Córdoba, Argentina.

El crimen lo cometió el 16 de junio del año pasado y quedó al descubierto luego de que vecinos llamaran a las autoridades tras escuchar gritos y golpes desde el departamento donde ambos vivían.

Una vez dentro de la vivienda, ubicada en el barrio General Paz, efectivos de la policía encontraron a la víctima, de 34 años, fallecida en el piso, con heridas causadas por un arma blanca.

Chileno tenía antecedentes por violencia de género

De profesión ingeniero civil, Herrera deberá pasar el resto de su vida en la cárcel, considerando que en Argentina ser condenado por femicidio no permite postular a libertad condicional.

En el marco del juicio, se comprobó que durante los ocho meses de relación ejerció violencia psicológica, física y económica contra la víctima. De hecho, un mes antes del crimen, ella lo había denunciado por haberla amenazado y agredido.

Herrera también contaba con antecedentes por violencia de género en Chile. En 2021, su entonces pareja lo denunció y fue condenado a 250 días de cárcel, pena que finalmente no cumplió. Además, tenía otros antecedentes por conducción en estado de ebriedad y lesiones contra otra mujer.

"Este monstruo, esta bestia, nos rompió la vida"

La madre de Christelle señaló en el juicio que "lo que vivo es un infierno, nos cortó la vida. Este monstruo, esta bestia, nos rompió la vida. Él participaba en nuestras reuniones. Desde ese día todo fue diferente. Mi marido no aguantó más que dos meses y murió, no soportó el dolor".

"¿Por qué no lo detuvieron allá en Chile si tanto mal había hecho? ¿Por qué no lo hicieron antes de que siguiera dañando a la gente? Lo trajeron para acá y siguió haciendo la suya, siempre diciendo ser la persona perfecta", lamentó, según recoge el medio La Nación.

