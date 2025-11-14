Incendio afecta a campamento Nueva Esperanza de Cerrillos: Varias casas han sido consumidas por el fuego

14 nov. 2025 - 07:09 hrs.

¿Qué pasó?

Un gran incendio se registra la mañana de este viernes en el campamento Nueva Esperanza, en la comuna de Cerrillos, Región Metropolitana. Algunas casas resultaron consumidas por el fuego.

Vecinos del campamento ayudaron a combatir el fuego

El siniestro tiene lugar específicamente en viviendas de material ligero ubicadas a un costado de la Ruta 78, lugar hasta donde llegó personal de Bomberos para extinguir las llamas.

Sin embargo, en un principio los equipos de emergencia tuvieron complicaciones para trabajar a raíz del difícil acceso para llegar a las casas afectadas, sumado a la ausencia de grifos.

Por ello, fueron los propios vecinos quienes ayudaron a controlar el fuego usando baldes de agua, objetivo que finalmente se logró trascurrido varios minutos.

Pese a la intensidad de incendio, no se reportaron pobladores lesionados, tampoco voluntarios de Bomberos. Por ahora, se desconoce el origen del siniestro.

Desde TransporteInforma comunicaron que existe restricción de pistas en el perímetro del campamento, en las avenidas Lo Errázuriz, América Indígena y Los Dominicos, por lo que recomendaron optar por vías alternativas.