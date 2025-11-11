Incendio afecta a fábrica de madera en Renca: Trabajadores debieron escapar del recinto

11 nov. 2025 - 15:40 hrs.

¿Qué pasó?

En la tarde de este martes, un incendio afectó a un galpón de una fábrica de madera, ubicado en la comuna de Renca, Región Metropolitana, en el cual había trabajadores en su interior al momento en que se originaron las llamas.

En específico, el recinto afectado se encuentra ubicado en el sector de Avenida Fresia y Puerto Montt, hasta donde se trasladaron los equipos de emergencia.

¿Qué se sabe del incendio de la fábrica de madera?

Los trabajadores de la fábrica, dedicada al rubro de la artesanía industrial, contaron que escucharon un fuerte estruendo y debieron escapar de las instalaciones, las cuales se estaban incendiando.

Hasta el momento, no se ha informado sobre las circunstancias en que se originó el fuego, y se confirmó sobre un trabajador con lesiones leves debido a la radiación de la alta temperatura que se concentró en el galpón.

Trabajos para controlar el fuego

Voluntarios de Bomberos se trasladaron hasta el lugar para trabajar en controlar las llamas, lo que finalmente se logró, por lo que el incendio ya no presenta peligro de propagación.

Tras contener la emergencia, llegó al lugar el personal encargado en investigar las causas en que se produjo la emergencia.