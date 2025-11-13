Incendio afecta a varias casas en El Bosque generando gran columna de humo

13 nov. 2025 - 13:21 hrs.

¿Qué pasó?

Un incendio de gran magnitud afecta este jueves a varias viviendas en la comuna de El Bosque, en el límite con San Bernardo, en la Región Metropolitana. Bomberos concurrió al lugar para combatir la emergencia.

Incendio afectó a varias casas en El Bosque

El siniestro se registra en el sector de Lo Moreno con Martín de Solís, en las cercanías del Cesfam Canciller Orlando Letelier, generándose una columna de humo que se puede ver desde distintos puntos de la comuna.

Por motivos que se investigan, cerca de seis inmuebles se están viendo afectados por las llamas. Pese a la gravedad del hecho, por ahora no se han reportado personas heridas que viviesen en esos domicilios.

Bomberos llegó al lugar para trabajar en la emergencia

El rápido avance del fuego obligó al despliegue de varias compañías de Bomberos, quienes trabajan en el lugar para su extinción. También colaboraron vecinos del sector.

De acuerdo a Chilevisión, personal de emergencia reportó dificultades para combatir el incendio a causa de la falta de grifos sin agua.

Desde TransporteInforma comunicaron que existe restricción de tránsito en Lo Moreno con Martín de Solís a raíz del siniestro, por lo que recomendaron optar por vías alternativas.

Según el citado medio, el comediante Paul Vásquez, conocido como "El Flaco", resultó lesionado mientras desempeñaba labores como bombero. Sin embargo, luego habría retomado su trabajo.