Tragedia en Río Bueno: Adulta mayor y adolescente mueren en incendio que afectó a su casa

17 nov. 2025 - 11:38 hrs.

¿Qué pasó?

Una adulta mayor de 80 años y un adolescente de 15 fallecieron en un incendio registrado la madrugada de este lunes en la comuna de Río Bueno, región de Los Ríos.

El siniestro se produjo a eso de las 03:00 horas en una vivienda de dos pisos de material ligero, ubicada en el sector rural Contra Coronel.

Fallecidos vivían en una casa junto a otras ocho personas

Tras ser alertados del hecho, personal de Carabineros concurrió al lugar y posteriormente dio aviso a la unidad de flagrancia de la Fiscalía de Los Ríos.

Según indicó el fiscal Gonzalo Valderas, en el incendio "resultaron fallecidas dos personas, una de sexo femenino de 80 años de edad y una adolescente de sexo masculino de 15 años de edad".

En el inmueble vivían 10 personas, todas pertenecientes a una misma familia. En la emergencia también resultaron lesionados otros cuatro moradores, entre ellos, dos adultos de 20 y 18 años con quemadoras de carácter grave, sin riesgo vital.

El Ministerio Público dispuso la concurrencia de la Brigada de Homicidios y del Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de la Policía de Investigaciones (PDI) para realizar las primeras diligencias del caso.

Asimismo, el fiscal de turno ordenó que los cuerpos sean derivados al Servicio Médico Legal de La Unión para practicar la autopsia correspondiente.