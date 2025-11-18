Incendio en Estación Central: Auto se quemó y las llamas se propagaron a una vivienda

18 nov. 2025 - 07:26 hrs.

¿Qué pasó?

En la mañana de este martes, un incendio afectó a una vivienda en la comuna de Estación Central, Región Metropolitana, luego de que un vehículo que se quemara y el fuego se propagara.

La emergencia ocurrió en el sector de Vista Hermosa con Las Parcelas, y generó una gran columna de humo.

¿Qué se sabe del incendio en Estación Central?

El incendio inició antes de las 07:00 horas, cuando un automóvil que se encontraba estacionado al interior del domicilio se incendió, por razones que no han sido informadas.

Debido a la rápida propagación de las llamas hacia la vivienda, voluntarios de Bomberos se trasladaron hasta el lugar para trabajar en controlar el fuego.

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas a raíz de la emergencia.

Tránsito suspendido

Además de Bomberos, funcionarios de Carabineros también se trasladaron hasta el sector para colaborar con las labores.

Debido a los trabajos, el tránsito se encuentra suspendido en Vista Hermosa con Las Parcelas.