La mejor viña del mundo en 2025 según World's Best Vineyards está en Chile: ¿Cuál es y en qué zona está ubicada?

19 nov. 2025 - 17:46 hrs.

La vitivinicultura es una de las actividades económicas más representativas de Chile, destacando por su aporte a la identidad nacional y por la calidad mundialmente reconocida de sus vinos.

Nuestro país ha consolidado una industria que contribuye al desarrollo de múltiples regiones e impulsa su imagen en el extranjero. Una muestra de lo último es el reconocimiento mundial que recibió una conocida viña de la zona centro.

La mejor viña del mundo en 2025 está en Chile

En su más reciente edición, los premios World’s Best Vineyards eligieron a VIK como la mejor viña del mundo en 2025, ubicándola en el primer lugar de un listado que reúne a cincuenta viñedos de todo el mundo.

"VIK es una de las bodegas más singulares del mundo. Una fusión visionaria de vino, arquitectura, paisaje y lujo, siempre ha priorizado la innovación y la ciencia en todo lo que hace (...) la filosofía de VIK se basa en que cada detalle se conjuga para producir vinos excepcionales y crear así un momento de hospitalidad inolvidable", señaló la revista anual sobre la viña ubicada en el Valle de Millahue, en la región de O'Higgins.

Panorámicas de VIK, la mejor viña del mundo en 2025 (Instagram)

El viñedo, fundado por el matrimonio entre Alex y Carrie Vik y elegido también como el mejor de Sudamérica 2025, le ganó a competidores de países como Alemania, España, Uruguay, Francia y Sudáfrica.



De hecho, hay doble premio para Chile, porque en el décimo lugar del ranking está la Viña Montes, emplazada en el Valle de Colchagua, en la misma región: "Viña Montes es la visión compartida de cuatro amigos de elevar los vinos chilenos a un nivel nunca antes visto (...) ha alcanzado sin duda su objetivo", indicó la publicación.

"Primera vez que una viña chilena obtiene este honor"

En sus redes sociales, VIK agradeció el reconocimiento: "Es la primera vez que una viña chilena obtiene este honor. Un orgullo nacional y un logro que celebra años de dedicación, ciencia, arte y amor por el vino".

"Este premio no solo destaca nuestro terroir único y enfoque innovador, sino también cada experiencia que viven quienes nos visitan: la arquitectura integrada al paisaje, la hotelería de clase mundial, la gastronomía del territorio y, por supuesto, nuestros vinos. Gracias por ser parte de este sueño que hoy se hace aún más grande. ¡Salud!", concluyó la galardonada.

