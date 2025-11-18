Cantante urbano Jere Klein es detenido en Lo Prado por microtráfico de drogas

18 nov. 2025 - 19:19 hrs.

¿Qué pasó?

El cantante urbano chileno Jere Klein, cuyo nombre es Jeremías Tobar, fue detenido durante la tarde de este martes en la población Santa Anita de Lo Prado, comuna de la Región Metropolitana de la que es oriundo.

De acuerdo con información preliminar recabada por Meganoticias, el arresto respondería al delito de microtráfico de drogas.

El artista de 19 años fue capturado en flagrancia por personal de Carabineros, quienes realizaban una fiscalización aleatoria en el marco de un procedimiento de rutina.

Jere Klein conducía sin licencia y con droga en su auto

Todo comenzó cuando los efectivos se percataron de que una persona conducía temerariamente un automóvil de alta gama, motivo por el que se acercaron para hacerle un control de identidad.

Así, comprobaron que Jere Klein no tenía licencia de conducir y encontraron droga en sus prendas, junto a otra cantidad dosificada que se encontraba dentro del vehículo. También se hallaron $1.900.000 en efectivo.

No es la primera vez que el cantante es arrestado. En junio de 2023, cuando todavía era menor de edad, fue detenido en La Granja, luego de ser sorprendido con drogas en un vehículo que obstaculizaba el tránsito.

En septiembre de este año, las autoridades desplegaron un operativo para desarticular una banda narco que opera en Cerro Navia y Lo Prado. En ese contexto, allanaron la casa de Jere Klein en Colina, donde encontraron una prensa de droga. Aunque no fue detenido, se informó que está imputado en la investigación, aun en desarrollo.