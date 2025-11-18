Máximas de hasta 31 grados: Emiten aviso por altas temperaturas en zonas de cuatro regiones de Chile

18 nov. 2025 - 18:12 hrs.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso este martes por altas temperaturas para zonas de cuatro regiones de Chile. Si bien ya se han registrado días calurosos en la zona central, esto se extenderá más al sur del territorio nacional.

¿Qué dijo la Dirección Meteorológica de Chile?

A través de su página web, el organismo detalló que el evento se extenderá de la mañana del viernes 21 a la tarde del domingo 23 de noviembre.

Las regiones que implica el aviso son las siguientes:

Máximas de hasta 31 grados

Las máximas podrían llegar hasta los 30° entre el viernes y domingo en los valles y precordillera del Maule, al igual que en Ñuble.

No obstante, en Biobío el calor podría ser un poco mayor y alcanzaría los 31° en la precordillera durante todo el fin de semana que viene.

En La Araucanía, en tanto, los termómetros, el sábado y domingo, se espera que en los valles llegue a los 29°.

Todo sobre Megatiempo