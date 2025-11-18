Alumnos de básica resultan intoxicados con ketamina dentro de su colegio en Calama

18 nov. 2025 - 16:28 hrs.

¿Qué pasó?

Un grupo de estudiantes de educación básica resultó intoxicado este martes luego de consumir ketamina al interior de su colegio en la comuna de Calama, en la región de Antofagasta.

Los afectados corresponderían a cuatro alumnos de 7° y 8° básico. A uno de ellos, de 13 años, se le habría encontrado una bolsa con la droga.

El Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Licancabur, que opera en las comunas de Ollagüe, María Elena, San Pedro de Atacama, Tocopilla y Calama, confirmó lo sucedido e inició una investigación, de acuerdo a lo que recoge Radio ADN.

"Se aplicó de inmediato el reglamento interno de convivencia educativa"

Según el citado medio, Marcela Contreras, subdirectora (s) de la subdirección Apoyo Técnico y Pedagógico del SLEP Licancabur, explicó que "ante la información y constatación de lo que estaba ocurriendo, el establecimiento aplicó de inmediato el reglamento interno de convivencia educativa respecto del protocolo establecido para estos casos".

En ese sentido, una ambulancia llegó hasta la escuela para trasladar a los cuatro estudiantes afectados hasta un centro de salud, donde uno de ellos quedó internado debido a la intoxicación.

Los otros tres, en tanto, fueron dados de alta y entregados a sus padres. La totalidad del grupo fue suspendida del colegio hasta aclarar lo sucedido.