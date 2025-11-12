Comienza el Periodo Complementario del SAE 2026: Quiénes deben postular y cómo hacerlo

12 nov. 2025 - 11:00 hrs.

Este miércoles 12 de noviembre, a partir de las 09:00 horas, inició el Periodo Complementario de Postulación al Sistema de Admisión Escolar (SAE) 2026, tras conocerse los resultados de la lista de espera el pasado 29 de octubre.

El Ministerio de Educación recordó que el miércoles 15 de octubre se revelaron los resultados preliminares al ingreso a establecimientos públicos y particulares subvencionados. En dicha oportunidad, los padres debían aceptar los resultados o activar la lista de espera para esperar que corrieran los cupos disponibles.

¿Quiénes pueden postular en el Periodo Complementario?

El Periodo Complementario de postulación al SAE se desarrollará entre el miércoles 12 y el miércoles 19 de noviembre hasta las 14:00 horas.

Esta etapa está dirigida a:

Quienes no postularon en el Periodo Principal.

en el Periodo Principal. Quienes no obtuvieron asignación en dicho periodo ni en la lista de espera.

en dicho periodo ni en la lista de espera. Quienes rechazaron su establecimiento asignado en el Periodo Principal o en la lista de espera.

¿Cómo postular?

Si formas parte de alguna de estas situaciones, debes postular al periodo complementario ingresando a la plataforma de Admisión Escolar (clic aquí) con usuario y contraseña:

Una vez dentro, podrás explorar la vitrina de establecimientos y filtrar por región, comuna, nivel, jornada, Programa de Integración Escolar (PIE), entre otros criterios específicos. Es fundamental revisar los proyectos educativos e indicadores de la Agencia de la Calidad, así como información sobre SIMCE, infraestructura, actividades extraprogramáticas y otros aspectos relevantes de cada colegio. Para quienes no tienen continuidad en su establecimiento actual, se recomienda postular a seis o más establecimientos para ampliar significativamente las opciones disponibles. Una vez finalizado el proceso, descarga el comprobante de postulación como constancia oficial.

Los resultados

Los resultados del Periodo Complementario se conocerán a partir del 2 de diciembre.

Por otro lado, el proceso de matrícula se llevará a cabo entre el 9 y el 23 de diciembre de 2025, con prórroga hasta el 30 de diciembre en las regiones de Aysén y Magallanes.

Desde el Mineduc destacan que las vacantes no se asignan por orden de llegada, por lo que las familias pueden enviar su postulación o modificar sus preferencias de establecimientos hasta el cierre oficial del proceso. Esta flexibilidad permite a los apoderados tomar decisiones informadas sin presiones de tiempo.

Todo sobre Sistema de Admisión Escolar