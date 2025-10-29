Resultados de la lista de espera SAE 2026: Así puedes revisarlos

29 oct. 2025 - 19:00 hrs.

Desde este miércoles 29 de octubre ya están disponibles los resultados de la lista de espera del Sistema de Admisión Escolar (SAE), correspondientes a los estudiantes que quedaron en lista de espera tras los primeros resultados publicados el 15 de octubre, o bien activaron esta opción para esperar ser seleccionados en otro establecimiento educacional.

Según cifras del Ministerio de Educación, el 52,5% de los postulantes quedó asignado en su primera preferencia, mientras que el 92,8% obtuvo alguna asignación en el proceso regular.

Cómo revisar los resultados de lista de espera

Los apoderados pueden consultar los resultados de la lista de espera hasta el jueves 30 de octubre a las 14:00 horas a través del sitio web oficial del SAE.

Para revisarlos sigue estos pasos:

Ingresa al portal oficial del Sistema de Admisión Escolar (clic aquí). Haz clic en el botón "Revisar" Ingresa con el RUT del apoderado y la contraseña utilizada al momento de postular al estudiante Presiona nuevamente en "Ingresar" Visualiza los datos del postulante y el establecimiento educacional al que fue admitido

Entre el 12 y el 19 de noviembre se abrirá el Periodo Complementario del SAE, dirigido exclusivamente a quienes rechazaron su asignación y deben volver a postular. Este proceso contará con cupos más limitados que el periodo regular.

Los resultados de este periodo complementario se conocerán el martes 2 de diciembre.

Fechas y requisitos de matrícula

El periodo oficial de matrículas se extenderá entre el 9 y el 23 de diciembre. El trámite es presencial y los apoderados deben presentar los siguientes documentos:

Cédula de identidad del estudiante o certificado de nacimiento (IPE para extranjeros)

o certificado de nacimiento (IPE para extranjeros) Cédula de identidad del apoderado (IPA para extranjeros)

(IPA para extranjeros) En caso de que matricule un representante: poder simple acompañado de copias de ambas cédulas de identidad

