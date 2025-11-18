Invitará a Jara y a Kast a Bad Boys: Parisi detalla cómo será la consulta del PDG para definir a qué candidato apoyarán

18 nov. 2025 - 12:47 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes, el excandidato presidencial del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, estuvo en Mucho Gusto y explicó cómo será la consulta digital que realizará en su programa de YouTube "Bad Boys" para definir a qué candidato presidencial apoyará la colectividad.

En la primera vuelta presidencial, Parisi obtuvo el tercer lugar con el 19,7% de los votos, mientras que José Antonio Kast y Jeannette Jara pasaron a segunda vuelta, con 23,9% y 26,8% de las preferencias, respectivamente.

Parisi invitará a Jara y a Kast a conversar

Parisi afirmó que no se juntará en privado con ninguno de los dos candidatos "porque cualquier cosa que yo haga se va a interpretar. Yo tengo que tener mucho cuidado porque yo respeto a mi gente".

Sin embargo, dijo que no tiene problema en reunirse con ellos en público. De hecho, invitó "formalmente al candidato Kast y a la candidata Jara a que conversemos en el Bad Boys, como lo hicimos la otra vez".

La idea es que después de que participen en el programa, se realice la consulta. "Si no va uno de los candidatos, lo vamos a hacer con realidad virtual. Si no quiere ir el uno o el otro a nuestro Bad Boys, lo hacemos con realidad virtual, no tengo ningún problema".

La consulta digital

El excandidato señaló que la idea es que después de Bad Boys, "inmediatamente hacemos una consulta digital a la gente del PDG. Quieren candidato A, candidato B, o bien en blanco".

Parisi advirtió que si Jara y Kast no asisten el programa, igual harán la consulta. "¿Saben lo que va a ganar ahí?, esta es la peor noticia, los blancos, la peor noticia para ambos".

"A nosotros nos interesa que la gente exprese su opinión, y vamos a tener un cuestionario de nuestra gente del PDG que le haga a los candidatos con respeto", agregó, precisando que "lo queremos hacer la próxima semana, lo antes posible, porque son cortitos los plazos".

