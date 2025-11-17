Jeannette Jara busca conquistar a los votantes de Franco Parisi: "Hay que rescatar muchas de las cosas que él ha planteado"

17 nov. 2025 - 12:17 hrs.

¿Qué pasó?

Al día siguiente de confirmar su paso a la segunda vuelta en las elecciones presidenciales, Jeannette Jara, conversó con Mucho Gusto y se refirió a la sorpresa de Franco Parisi, al haber quedado en el tercer lugar de las preferencias de votos.

La candidata rescató algunas de las propuestas del líder del Partido de la Gente (PDG) y destacó su capacidad para haber conectado con los chilenos.

¿Qué dijo Jara sobre Parisi?

"A mí me habría gustado un mejor resultado... Me pasan dos cosas: Lo que pasa es que, por un lado, me habría gustado un mejor resultado, pero después miro cómo hemos construido el camino y digo pasamos a primera vuelta y pasamos primeros", expuso.

"Uno debe hacer autocrítica y lo de Parisi es bien sorprendente. De hecho, no sé si se acuerdan, pero las encuestas decían que como esta iba a ser una votación de carácter obligatorio, había 5 millones de electores que no se sabía muy bien cómo iba a inclinarse y ahí claramente logró Parisi conectar de una forma tal con las necesidades cotidianas de las personas, con los temores, las angustias y también con las esperanzas", sostuvo.

"Entonces, yo creo que autocríticamente hay que mirar más a ese espacio", indicó, agregando que "creo que es bueno también ser más directo, como él lo ha sido, y rescatar muchas de las cosas que ha planteado, que son esenciales".

Las propuestas que Jara rescata de Parisi

Jara destacó la iniciativa del candidato del PDG en torno al IVA de los medicamentos. "Él me decía que su propuesta consistía en devolver el IVA de los medicamentos a las personas, no en rebajar el precio, porque si tú lo rebajas directamente, lo que ocurre es que a veces el precio no lo bajan las farmacias".

También coincidió sobre "el nivel de endeudamiento de las mujeres y cómo se les aplica una tasa de interés que es igual a la de los hombres, pero la verdad es que las mujeres ganan mucho menos".

"Hizo una muy buena interpretación de la realidad chilena"

"Yo soy hija del trabajo duro, del rigor, vengo de donde a la gente le ha costado mucho salir adelante completamente, y por eso empatizaba tanto en la conversación que tenía con Franco y también con Artés, que también viene la educación pública", expresó la candidata.

Al ser consultada si se juntará con Parisi, respondió que "va a depender mucho de Franco. Nosotros tenemos buena relación, pero evidentemente él hoy día es como la Cenicienta del cuento y yo lo felicito. Hizo una muy buena interpretación de la realidad chilena".

"Franco lo veía venir, me lo había comentado... Un día me dejó muy convencida, entonces después de un debate que se hizo en la Universidad Católica, parece que fue el de ARCHI, yo salí y los medios me preguntaron y yo dije, 'bueno, capaz que Franco Parisi pase a la segunda vuelta', y todos me quedaron mirando así como qué insólito", contó.

Propuestas de otros candidatos

Jeannette Jara aseguró que también "vamos a incorporar algunas cosas de otros candidatos. En el caso de Evelyn (Matthei), en particular, nosotros si bien lo teníamos relevado, creo que ella lo hace con mayor fuerza, que es la disminución de las listas oncológicas, sobre todo en mujeres, y tiene varios mecanismos que son muy razonables y que vamos a incorporar y tomar".

"Voy a tomar su idea porque me parecen buenas. No estoy pensando en que Evelyn a lo mejor vaya a votar por mí, porque ella es una mujer de una línea distinta a la mía y yo la entiendo, pero sí creo que la idea buena se tiene que rescatar. Lo de los medicamentos, en el caso de Parisi; también hay varias ideas de Mayne- Nicholls, sin duda, el tema del deporte", detalló.

"Para combatir la inseguridad en los barrios, el deporte es fundamental. ME-O también plantea el tema del arte. O sea, yo creo que hay varias cosas, de la recuperación de barrios. Artés también abordó el tema del arte", señaló.

Todo sobre Jeannette Jara