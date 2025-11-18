Actividad económica crece menos de lo esperado y el PIB sube un 1,6% anual en el tercer trimestre de 2025

18 nov. 2025 - 09:23 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes, el Banco Central compartió las Cuentas Nacionales, cuyo informe detalla que el Producto Interno Bruto (PIB) en el tercer trimestre del 2025 creció un 1,6% anual, ubicándose por debajo de lo esperado, ya que se había adelantado un crecimiento de 1,8%, según la cifra preliminar entregada por el Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec).

En cuanto a la demanda interna, el organismo indicó que presentó una variación de 5,8%, lo que es impulsado por la inversión y el consumo.

¿A qué se debe el crecimiento del PIB?

De acuerdo al Banco Central, la expansión de la economía está relacionada por el comercio y los servicios personales y empresariales. En contraste, la actividad minera retrocedió, compensando en parte el resultado anterior.

"Descontada la estacionalidad, la actividad económica registró una desaceleración de 0,1% respecto al trimestre anterior, incidida, principalmente, por la minería. Este efecto fue parcialmente compensado por un aumento en el margen de los servicios y el comercio", expuso.

"Desde la perspectiva del gasto, el incremento de la actividad económica se sustentó en una mayor inversión y consumo. Este efecto fue compensando parcialmente por las exportaciones netas", agregó.

Consumo de los hogares y del Gobierno

El consumo de los hogares creció un 2,9%, liderado por el consumo de servicio, donde destacó un mayor gasto en salud, restaurantes y hoteles, y transporte. En tanto, el consumo del Gobierno aumentó un 1,8%, producto de incrementos en los servicios de salud y, en menor medida, de educación.

"La formación bruta de capital aumentó 16,1%. Tanto la FBCF como la variación de existencias contribuyeron a este resultado. En efecto, la FBCF creció 10,0% impulsada, principalmente, por el componente de maquinaria y equipo reflejo de una mayor inversión en equipos de transporte –camiones y buses– y en maquinaria y equipo eléctrico y electrónico, destinados principalmente a proyectos de generación eléctrica", señaló el Banco Central.

Las importaciones de bienes y servicios crecieron 12,8% y las exportaciones de bienes retrocedieron 0,6%.