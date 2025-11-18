Actividad económica crece menos de lo esperado y el PIB sube un 1,6% anual en el tercer trimestre de 2025
¿Qué pasó?
Este lunes, el Banco Central compartió las Cuentas Nacionales, cuyo informe detalla que el Producto Interno Bruto (PIB) en el tercer trimestre del 2025 creció un 1,6% anual, ubicándose por debajo de lo esperado, ya que se había adelantado un crecimiento de 1,8%, según la cifra preliminar entregada por el Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec).
En cuanto a la demanda interna, el organismo indicó que presentó una variación de 5,8%, lo que es impulsado por la inversión y el consumo.
¿A qué se debe el crecimiento del PIB?
De acuerdo al Banco Central, la expansión de la economía está relacionada por el comercio y los servicios personales y empresariales. En contraste, la actividad minera retrocedió, compensando en parte el resultado anterior.
"Descontada la estacionalidad, la actividad económica registró una desaceleración de 0,1% respecto al trimestre anterior, incidida, principalmente, por la minería. Este efecto fue parcialmente compensado por un aumento en el margen de los servicios y el comercio", expuso.
"Desde la perspectiva del gasto, el incremento de la actividad económica se sustentó en una mayor inversión y consumo. Este efecto fue compensando parcialmente por las exportaciones netas", agregó.
Consumo de los hogares y del Gobierno
El consumo de los hogares creció un 2,9%, liderado por el consumo de servicio, donde destacó un mayor gasto en salud, restaurantes y hoteles, y transporte. En tanto, el consumo del Gobierno aumentó un 1,8%, producto de incrementos en los servicios de salud y, en menor medida, de educación.
"La formación bruta de capital aumentó 16,1%. Tanto la FBCF como la variación de existencias contribuyeron a este resultado. En efecto, la FBCF creció 10,0% impulsada, principalmente, por el componente de maquinaria y equipo reflejo de una mayor inversión en equipos de transporte –camiones y buses– y en maquinaria y equipo eléctrico y electrónico, destinados principalmente a proyectos de generación eléctrica", señaló el Banco Central.
Las importaciones de bienes y servicios crecieron 12,8% y las exportaciones de bienes retrocedieron 0,6%.
