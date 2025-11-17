Carabinera es atropellada por micro de la Red Metropolitana de Movilidad en Plaza Italia

17 nov. 2025 - 22:07 hrs.

¿Qué pasó?

Una funcionaria de Carabineros fue atropellada durante la tarde de este lunes por una micro de la Red Metropolitana de Movilidad, específicamente en Plaza Italia, en el límite de las comunas de Santiago y Providencia.

El accidente ocurrió pasadas las 19:00 horas, cuando el bus del sistema de transporte público que opera en la capital se desplazaba por avenida Vicuña Mackenna y dobló hacia la Alameda, alcanzando a la uniformada.

La carabinera, perteneciente a la 32° Comisaría de Tránsito, fue trasladada hasta el Hospital de Carabineros, donde se evalúan sus lesiones. Afortunadamente, se encuentra fuera de riesgo vital.

El teniente coronel Hugo Troncoso, comisario de la 1° Comisaría de Santiago, señaló que la funcionaria llevaba a cabo "labores propias de su área de competencia (...) se encontraba de servicio, realizando controles vehiculares y direccionamiento del tránsito vehicular".

"Bus impacta sorpresivamente a nuestra funcionaria, cayendo al suelo"

En ese contexto, la micro "impacta sorpresivamente a nuestra funcionaria, cayendo al suelo. No obstante, a ello, se encuentra estable, consciente, fue atendida en el propio lugar y trasladada por SAMU hasta el Hospital Institucional", agregó.

"El conductor fue sometido a un control de la documentación y se encuentra todo al día, al igual que su licencia de conducir. En este momento se encuentra conducido y está en dependencias de la 1° Comisaría, en espera de poder dar cumplimiento al procedimiento de rigor", sumó.

Troncoso detalló que el chofer "manifiesta dentro de las conversaciones y diligencias que estamos desarrollando, que al momento de efectuar el viraje por Vicuña Mackenna hacia el poniente se encuentra muy próximo a otro vehículo de sus mismas dimensiones, por tanto, efectuó un viraje mucho más amplio, sin percatarse de la presencia de nuestra funcionaria".

Si pasó en luz roja "es materia de investigación, de hecho, estamos trabajando con las cámaras que tenemos en el sector y eso va a ser un indicador potente y un medio de prueba para poder presentar a posterior", concluyó.