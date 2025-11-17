Falta de quórum obliga a suspender sesión para revisar acusación constitucional contra Diego Pardow

17 nov. 2025 - 17:28 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este lunes se suspendió la sesión de la comisión revisora de la acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardow, impulsada tras el escándalo por los cobros excesivos en las cuentas de luz.

Aunque la cita estaba fijada para las 16:00 horas en la Cámara de Diputados, la falta de quórum hizo imposible su desarrollo, ya que no concurrieron todos los integrantes de la instancia. Se espera que se realice este martes, de 10:30 a 13:00 horas.

El presidente de la comisión, el diputado Jaime Mulet (FRVS), señaló que "llegó solo el diputado (Sergio) Bobadilla (UDI). Quiero ser muy claro en que la diputada Carmen Hertz (PC) había señalado que estaba con licencia médica y no iba a venir, eso lo sabíamos".

Lo anterior se sumó a que "durante el transcurso de la tarde tanto el diputado Mauro González (RN) como la diputada Ñanco (FA) informaron que hubo problemas y retrasos con sus vuelos, de tal manera que preferimos no hacer esta sesión y convocar mañana (martes), conversando también con los invitados", agregó.

¿Qué dijo el exministro Pardow por la suspensión de la sesión?

Quien sí concurrió a la sesión fue el exministro Pardow, quien afirmó a la prensa que "al igual que en otras oportunidades, siempre hemos estado dispuestos para responder las preguntas de los parlamentarios, y mañana (martes) será el caso".

"Como muy bien dijo Francisco Cox, mi abogado, lo usual es que las personas que están acusadas en una acusación constitucional comparezcan a la votación, digamos, a la sala de votaciones. Esta es la primera vez, que yo recuerde (...) donde se cita a un ministro o exministro acusado a comparecer a la comisión revisora", expuso.

El exsecretario de Estado sostuvo que "creo que la acusación ha sido contestada adecuadamente en el escrito correspondiente, los argumentos están ahí (...) en opinión nuestra, la acusación es falsa. En el caso del primer capítulo se basa en un entendimiento errado respecto de cómo funciona un sistema tarifario y el rol que tiene una autoridad política respecto de los cálculos que realiza una autoridad técnica independiente, donde no le corresponde a la autoridad política corregir, intervenir, respecto de aquello por buenas razones".

"Y en el caso del segundo capítulo, la verdad es que se basa en información que es falsa. Producto del error que cometió la empresa Transelec se iniciaron 3 procedimientos administrativos por parte de la Comisión Nacional de Energía (CNE), esos 3 procesos de administrativos son públicos y de libre acceso y no hay ningún antecedente reservado", concluyó.