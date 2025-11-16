Voto en el extranjero: ¿Qué candidato se quedó con la victoria en África?
La tarde de este domingo se conocieron los resultados del voto extranjero en África, donde se habilitaron mesas en Argelia, Egipto, Kenia, Marruecos y Sudáfrica. En total, fueron 5 mesas, en las que se emitió un total de 89 votos.
¿Qué candidato se impuso en África?
Según los datos que entregó el Servel, la candidata que se impuso en el continente africado fue Evelyn Matthei, quien obtuvo 28 votos, correspondiente a un 31,82%.
El desempeño de los otros candidatos fue el siguiente:
- Jeannette Jara: 16 votos (18,18%)
- José Antonio Kast: 19 votos (21,59%)
- Johannes Kaiser: 15 votos (17,05%)
- Franco Parisi: 2 votos (2,27%)
- Harold Mayne-Nicholls: 7 votos (7,95%)
- Marco Enríquez-Ominami: 1 voto (1,14%)
- Eduardo Artés: o votos (0,0%)
De los 89 votos, solo hubo uno nulo.
