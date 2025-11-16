Elecciones Presidenciales en el extranjero: ¿En qué países ganó Evelyn Matthei?

16 nov. 2025 - 19:03 hrs.

Ya con varios países con el conteo de votos realizado, la candidata presidencial Evelyn Matthei ha podido celebrar las preferencias de varios chilenos que viven en el extranjero.

De momento, la exalcaldesa de Providencia ha logrado conquistar el voto en dos países, aunque los expertos llaman a la cautela, porque estos números no son representativos de la realidad en Chile.

Eso sí, por ahora la delantera la tiene Jeannette Jara, quien ha obtenido la victoria en países como Nueva Zelanda, Australia, Corea del Sur, Japón, España, Italia y Reino Unido.

¿En qué países ha ganado Evelyn Matthei?

La candidata de Chile Vamos se logró imponer en cuatro países de Asia, mientras que en otros se ha posicionado en segundo lugar.

Estos son los países en que ganó:

China

Filipinas

Tailandia

Singapur

Voto en el extranjero

Chile solo permite el voto desde el extranjero para Presidente y no para las Parlamentarias, ya que no existen escaños en el Congreso que representen a los chilenos en el exterior.

En 2025 son 160.935 compatriotas los que pueden votar en otros países, derecho que pueden ejercer en los 118 locales de votación desplegados en 64 países.

