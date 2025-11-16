Jeannette Jara lleva la delantera en Europa: ¿Qué candidato saca el segundo lugar?

16 nov. 2025 - 17:47 hrs.

A las 14:00 horas de Chile cerraron las mesas en los países de Europa donde los chilenos que viven en el exterior pudieron sufragar en estas Elecciones 2025. Con los resultados preliminares a los que tuvo acceso Meganoticias, la ganadora indiscutida en dicho continente es Jeannette Jara.

¿Qué candidato saca el segundo lugar en Europa?

En la mayoría de los países de Europa donde ya se conoce el conteo de votos, quien obtiene el segundo lugar es Evelyn Matthei, aunque con bastante distancia de Jara.

El único país donde hasta ahora Matthei no obtiene el segundo lugar es Finlandia, donde sacó cinco votos menos que José Antonio Kast.

Voto en el extranjero

Chile solo permite el voto desde el extranjero para Presidente y no para las Parlamentarias, ya que no existen escaños en el Congreso que representen a los chilenos en el exterior.

En 2025 son 160.935 compatriotas los que pueden votar en otros países, derecho que pueden ejercer en los 118 locales de votación desplegados en 64 países.