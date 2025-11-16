El "impasse" de Arturo Vidal en local de votación en San Joaquín: Salió con los votos abiertos y tuvieron que ayudarlo

16 nov. 2025 - 17:37 hrs.

Arturo Vidal llegó en la tarde de este domingo a votar a su local en San Joaquín y no pasó para nada desapercibido. Un gran número de personas se acercó a él para tomarse fotos y grabarlo, lo que demostró su cercanía con los vecinos.

Sin embargo, no todo fue alegría para el volante nacional, puesto que sufrió un "impasse" justo cuando estaba emitiendo su sufragio, el que quedó captado por personas que estaban acompañándolo.

El problema que tuvo Vidal en San Joaquín

Tras recibir los votos correspondientes, el futbolista siguió el protocolo e ingresó a la tradicional cámara privada para marcar a sus candidatos.

No obstante, después de unos segundos, salió con los dos votos completamente abiertos, así que los encargados tuvieron que prestarle ayuda.

El mediocampista chileno debió doblar los votos y colocar la respectiva estampilla, para finalmente instalarlos en las urnas que estaban en el mesón.

🗳️ #MegaElecciones2025 | Un cómico momento vivió Arturo Vidal durante su votación, en donde el volante de Colo Colo tuvo problemas con doblar la papeleta. pic.twitter.com/02Aa18Zw3z — Meganoticias (@meganoticiascl) November 16, 2025

