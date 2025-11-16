Elecciones presidenciales en el extranjero: ¿Cómo le fue a Marco Enríquez-Ominami?

16 nov. 2025 - 17:57 hrs.

Uno de los candidatos que busca llegar a La Moneda es Marco Enríquez-Ominami (MEO), quien tiene una vasta experiencia en la materia, ya que esta es su quinta candidatura para instalarse en el sillón presidencial.

Si bien aún resta conocer los resultados de parte de Europa, África y América, el candidato no logró conquistar a los connacionales que viven en el extranjero, pues ha quedado en las últimas posiciones.

¿Cómo le fue a Marco Enríquez-Ominami en el extranjero?

En Nueva Zelanda no logró un buen resultado, pues solo alcanzó los 11 votos y quedó en la penúltima posición. El mismo panorama ocurrió en Australia, donde logró 32 sufragios y solo superó a Eduardo Artés, quien alcanzó los 25 votos.

En Japón y Corea del Sur, la historia fue distinta y el candidato quedó relegado a la última posición, obteniendo 2 y un voto respectivamente. En Malasia no obtuvo ningún voto.

Si bien en España superó la barrera de los 50 votos, MEO quedó nuevamente en la última posición, con 56 votos y siendo superado por Eduardo Artés, quien alcanzó los 64 sufragios.

En Italia tampoco logró salir de la última posición, país en el que alcanzó solo 4 votos. En Reino Unido, MEO obtuvo 7 votos, quedando en la penúltima posición y superando a Franco Parisi, quien solo logró 5 sufragios.

Si bien aún falta por conocer la totalidad de los resultados del voto en el extranjero, los números no han sido buenos para Marco Enríquez-Ominami, por lo que se ve difícil que logre salir de las últimas posiciones.

Voto en el extranjero

Chile solo permite el voto desde el extranjero para Presidente y no para las Parlamentarias, ya que no existen escaños en el Congreso que representen a los chilenos en el exterior.

Este 2025 son 160.935 compatriotas los que pueden votar en otros países, derecho que pueden ejercer en los 118 locales de votación desplegados en 64 países.

