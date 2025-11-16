Voto en el extranjero: ¿Cómo le fue al candidato Harold Mayne-Nicholls?

16 nov. 2025 - 17:31 hrs.

Antes de conocerse los resultados en territorio nacional, en países de Oceanía, Asia y parte de Europa ya se conoce a los candidatos presidenciales que se impusieron en la Elección 2025.

Uno de los postulantes que busca llegar a La Moneda es Harold Mayne-Nicholls, quien enfrenta su primera elección presidencial. El periodista y expresidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) no ha logrado tener un buen desempeño en el extranjero, donde ha sido superado por los otros candidatos y ha peleado, en algunos casos, las últimas posiciones.

Así ha sido el desempeño de Harold Mayne Nicholls en el extranjero

Hasta el momento, el candidato de centro no ha logrado obtener el primer lugar en ninguno de los países que ya han dado a conocer el resultado de las votaciones.

Por ejemplo, en Nueva Zelanda obtuvo 27 sufragios, lo que lo dejó en la sexta posición. El mismo panorama anterior se vivió en Australia, donde Mayne-Nicholls obtuvo 64 votos.

En los países de Asia tampoco ha tenido un buen resultado. En Corea del Sur alcanzó 4 votos, quedando el quinto lugar y empatando con Eduardo Artés. Un panorama similar se vivió en Japón, donde logró 7 sufragios y quedó en la sexta posición.

Si bien en Europa Mayne-Nicholls obtuvo más votos, estos no fueron suficientes para que despegara de las últimas posiciones. En España, obtuvo 111 sufragios, quedando en la sexta posición.

En Italia logró escalar a la quinta posición, con 14 votos y superando a Franco Parisi, quien obtuvo 12 sufragios.

Reino Unido es otro de los países donde Mayne-Nicholls obtuvo un mejor resultado, alcanzando los 31 votos y quedando en la quinta posición.

Voto en el extranjero

Chile solo permite el voto desde el extranjero para Presidente y no para las Parlamentarias, ya que no existen escaños en el Congreso que representen a los chilenos en el exterior.

Este 2025 son 160.935 compatriotas los que pueden votar en otros países, derecho que pueden ejercer en los 118 locales de votación desplegados en 64 países.

