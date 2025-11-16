Voto en el extranjero: ¿Cómo le ha ido a Eduardo Artés en los países de Asia y Oceanía?

16 nov. 2025 - 14:42 hrs.

Aunque todavía restan los países de Europa, Africa y América, ya se han dado a conocer los resultados parciales de los sufragios realizados por los residentes chilenos en Oceanía y Asia.

Con esta información a cuestas, algunos candidatos presidenciales figuran como ganadores en varios países, mientras que otros se han posicionado en los últimos lugares, con cero votos incluso.

Mientras Jeannette Jara se mantiene en la delantera con victorias en Nueva Zelanda, Australia, Corea del Sur y Japón, Eduardo Artés ha debido lidiar con el trago amargo de no poder captar el voto popular.

¿Cómo le ha ido a Eduardo Artés en los países de Asia y Oceanía?

El candidato obtuvo el último lugar en Nueva Zelanda y Australia. En Malasia y Filipinas también quedó último con cero votos de un total de 17 y 13, respectivamente.

En Corea del Sur y China logró mejores posiciones, llegando al quinto lugar. En Japón y Emiratos Árabes, consiguió el séptimo puesto.

Es importante destacar que estos son los resultados parciales, a la espera de la información oficial que emita el Servicio Electoral (Servel).

Voto en el extranjero

Chile solo permite el voto desde el extranjero para Presidente y no para las Parlamentarias, ya que no existen escaños en el Congreso que representen a los chilenos en el exterior.

Este 2025 son 160.935 compatriotas los que pueden votar en otros países, derecho que puede ejercer en los 118 locales de votación desplegados en 64 países.

