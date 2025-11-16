Logo Mega

Resultados elección de diputados 2025 en el Distrito 8: Consulta quién gana

Luego del cierre de mesas, este domingo 16 de noviembre el Servicio Electoral de Chile (Servel) ha comenzado a entregar los resultados oficiales de la Elecciones de Diputados 2025, donde los habitantes del Distrito 8 están eligiendo sus representantes en el Congreso.

En estos comicios se renueva la totalidad de la Cámara de Diputadas y Diputados, compuesta por 155 escaños.

La elección se realiza en 28 distritos electorales que cubren todo el territorio nacional, y cada distrito elige un número variable de representantes mediante un sistema proporcional, asegurando que el mandato de los diputados sea de cuatro años.

Resultados en el Distrito 8

Conoce los resultados oficiales proporcionados por el Servel en el Distrito 8, actualizados a las 20:30 horas, correspondientes al 5,82% de mesas escrutadas y a 38.348 votos válidos.

Candidatos a diputado por el Distrito 8

Revisa a continuación la lista de candidatos del Distrito 8

  • César Leiva (AH).
  • Carlos Astudillo (AH).
  • Javier Ibarra (AH).
  • Guillermo Flores (FRVS).
  • Christian Vittori (FRVS).
  • David Quezada (FRVS).
  • Erica Velásquez (FRVS).
  • Jaime Cayuqueo (FRVS).
  • Rubén Oyarzo (PR).
  • Viviana Delgado (PL).
  • Cristopher Valdivia (PL).
  • Gustavo Gatica (PC).
  • Marcos Barraza (PC).
  • Claudia Atenas (DC).
  • Juan Carlos Valdivia (DC).
  • Tatiana Urrutia (FA).
  • Claudia Mix (FA).
  • Elisa Rojas (PH).
  • M. Teresa Álvarez (PH).
  • Máximo Quitral (PH).
  • Rossana Tarsetti (PH).
  • Pablo Morales (PH).
  • Yessenia Crisóstomo (PH).
  • Richard Tapia (PH).
  • Amauri Quilaleo (PH).
  • Francisco Flores (PTR).
  • Cristián Contreras (PDG).
  • Leyla Jara (PDG).
  • Richard Matta (PDG).
  • Lucy Muñoz (PDG).
  • Sandra Vergara (PDG).
  • Félix Molina (PDG).
  • Patricia Alarcón (PDG).
  • Andrés Henriquez (PDG).
  • Jorge Galdames (DEM).
  • Gonzalo Egas (DEM).
  • Elizabeth Carrasco (DEM).
  • Rosa Oyarce (RN).
  • César Vega (RN).
  • Nataly Ortúzar (RN).
  • Sebastián Keitel (UDI).
  • Beatriz Lagos (UDI).
  • Mario Olavarría (UDI).
  • Agustín Romero (REP).
  • Enrique Bassaletti (REP).
  • Catherine Cebulj (REP).
  • Enrique Muñoz (PSC).
  • Felipe Corvalán (PSC).
  • Ítalo Omegna (PNL).
  • Anita Escobar (PNL).
  • Juan Carlos Gómez (PNL).
  • Pier Karlezi (PNL).

