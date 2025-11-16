Resultados elección de diputados 2025 en el Distrito 8: Consulta quién gana
Luego del cierre de mesas, este domingo 16 de noviembre el Servicio Electoral de Chile (Servel) ha comenzado a entregar los resultados oficiales de la Elecciones de Diputados 2025, donde los habitantes del Distrito 8 están eligiendo sus representantes en el Congreso.
En estos comicios se renueva la totalidad de la Cámara de Diputadas y Diputados, compuesta por 155 escaños.
La elección se realiza en 28 distritos electorales que cubren todo el territorio nacional, y cada distrito elige un número variable de representantes mediante un sistema proporcional, asegurando que el mandato de los diputados sea de cuatro años.
Resultados en el Distrito 8
Conoce los resultados oficiales proporcionados por el Servel en el Distrito 8, actualizados a las 20:30 horas, correspondientes al 5,82% de mesas escrutadas y a 38.348 votos válidos.
Candidatos a diputado por el Distrito 8
Revisa a continuación la lista de candidatos del Distrito 8
- César Leiva (AH).
- Carlos Astudillo (AH).
- Javier Ibarra (AH).
- Guillermo Flores (FRVS).
- Christian Vittori (FRVS).
- David Quezada (FRVS).
- Erica Velásquez (FRVS).
- Jaime Cayuqueo (FRVS).
- Rubén Oyarzo (PR).
- Viviana Delgado (PL).
- Cristopher Valdivia (PL).
- Gustavo Gatica (PC).
- Marcos Barraza (PC).
- Claudia Atenas (DC).
- Juan Carlos Valdivia (DC).
- Tatiana Urrutia (FA).
- Claudia Mix (FA).
- Elisa Rojas (PH).
- M. Teresa Álvarez (PH).
- Máximo Quitral (PH).
- Rossana Tarsetti (PH).
- Pablo Morales (PH).
- Yessenia Crisóstomo (PH).
- Richard Tapia (PH).
- Amauri Quilaleo (PH).
- Francisco Flores (PTR).
- Cristián Contreras (PDG).
- Leyla Jara (PDG).
- Richard Matta (PDG).
- Lucy Muñoz (PDG).
- Sandra Vergara (PDG).
- Félix Molina (PDG).
- Patricia Alarcón (PDG).
- Andrés Henriquez (PDG).
- Jorge Galdames (DEM).
- Gonzalo Egas (DEM).
- Elizabeth Carrasco (DEM).
- Rosa Oyarce (RN).
- César Vega (RN).
- Nataly Ortúzar (RN).
- Sebastián Keitel (UDI).
- Beatriz Lagos (UDI).
- Mario Olavarría (UDI).
- Agustín Romero (REP).
- Enrique Bassaletti (REP).
- Catherine Cebulj (REP).
- Enrique Muñoz (PSC).
- Felipe Corvalán (PSC).
- Ítalo Omegna (PNL).
- Anita Escobar (PNL).
- Juan Carlos Gómez (PNL).
- Pier Karlezi (PNL).
Si deseas seguir la cobertura completa, revisa aquí todos los Resultados de elecciones 2025.
