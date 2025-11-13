Madre es condenada a 17 años de cárcel por abusar de su hija: Su conviviente recibió la misma sentencia

13 nov. 2025 - 16:51 hrs.

¿Qué pasó?

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Quillota sentenció a 17 años de presidio a una pareja de Nogales, región de Valparaíso, condenada por delitos sexuales cometidos contra una niña de apenas cuatro años.

En específico, los condenados son la madre de la víctima y su conviviente, quienes fueron hallados culpables de violación y abuso sexual reiterado.

¿Qué se sabe del caso?

La investigación, dirigida por la Fiscalía de La Calera, acreditó que los hechos ocurrieron entre 2016 y 2017, cuando la víctima tenía entre cuatro y cinco años.

El fiscal jefe, Juan Sebastián De La Fuente, expuso que "se ha logrado acreditar más allá de toda duda razonable que los acusados cometieron estos delitos en contra de la víctima, tal como se plantea en la acusación, en donde ambos concertados realizaron indistintamente actos de connotación sexual y relevancia”.

Las pruebas en contra de la madre y su conviviente

Durante el juicio, la Fiscalía presentó una serie de pruebas periciales, documentales y testimoniales que fueron valoradas por el tribunal como “suficientes, coherentes y armónicas”.

El fallo destacó la declaración de la niña, señalando que su relato fue “congruente y creíble”, al coincidir con los demás elementos probatorios presentados durante el juicio.

Las condenas

El tribunal condenó a cada uno de los acusados a 17 años de presidio mayor en su grado máximo, sumando un total de 34 años de cumplimiento efectivo. Ambos recibieron penas como coautores de abuso sexual consumado.

El hombre también fue sentenciado como autor de violación y abuso sexual reiterado de una menor de 14 años, mientras que la madre como coautora del mismo ilícito.

Además de la pena principal, el tribunal impuso a ambos condenados la prohibición de acercarse a la víctima, a su domicilio, establecimiento educacional o cualquier lugar donde ella se encuentre, durante todo el tiempo que dure la condena.

El fiscal De La Fuente valoró la resolución y la fortaleza del testimonio de la víctima. “El cúmulo probatorio permitió establecer la responsabilidad penal de ambos acusados y dar credibilidad al relato de la menor”.