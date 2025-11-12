Doctor es acusado de emitir más de 27 mil licencias médicas y generar fraude por $13 mil millones: Está en prisión preventiva

12 nov. 2025 - 17:50 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles se decretó prisión preventiva para el médico Leonardo Alfredo González Castro, sindicado como el mayor emisor nacional de licencias médicas falsas. Entre los años 2021 y 2025, el profesional habría extendido 27.727 documentos, generando un fraude por más de $13 mil millones.

La investigación está a cargo de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente y se originó tras una denuncia de la Contraloría General de la República, que detectó a funcionarios públicos viajando al extranjero o asistiendo a casinos mientras estaban con licencia médica.

Modus operandi

De acuerdo con los antecedentes expuestos en audiencia, González Castro fue formalizado por los delitos de emisión de licencias médicas falsas, fraude de subvenciones y lavado de activos. El tribunal fijó un plazo de investigación de 100 días.

El fiscal suplente Cristóbal Salazar, de la Unidad de Alta Complejidad Oriente, señaló estar “conforme con la resolución”, y explicó que el caso sigue el mismo patrón observado en otras causas simulares.

“Ofrece las licencias médicas por Internet, diversos medios referidos, y por supuesto que las licencias médicas tienen un monto asociado, el cual pagan las personas y obtienen la prestación; ahí se origina el fraude de subvenciones, sobre todo después relacionado con el origen del dinero y el delito de lavado de activos”.

El Ministerio Público también indaga si el médico actuaba mediante captadores. “Dentro de las transferencias de las personas que compraban las licencias médicas, las recibían terceras personas que tenemos que investigar quiénes son y su participación”, detalló el fiscal.

El mayor gran emisor nacional de licencias médicas

El persecutor destacó que el imputado “es el mayor gran emisor a nivel nacional”, según los parámetros oficiales para catalogar este tipo de casos. “Dentro de los antecedentes que se dieron al tribunal (...) es que él en los meses de junio y septiembre de 2024 emite más de 1.600 licencias médicas, que es el estándar anual para establecer si un médico es gran emisor o no”, señaló.

El persecutor añadió que los informes de la SUSESO, COMPIN y Contraloría acreditaron que diversos funcionarios públicos se beneficiaron con las licencias otorgadas por González Castro.