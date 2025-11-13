Con la sustancia más grande de Chile: Quillota celebra su aniversario 308 con una dulce y gigante fiesta

13 nov. 2025 - 17:05 hrs.

¿Qué pasó?

Una especial fiesta por sus 308 años de historia se llevó a cabo el miércoles en la comuna de Quillota, en la región de Valparaíso, donde vecinos y vecinas celebraron con la sustancia más grande de Chile.

Con el propósito de rescatar la identidad local, miles de quillotanos y quillotanas llegaron hasta la Plaza de Armas para degustar el tradicional dulce nacional, esta vez de gigante tamaño: 9 metros cuadrados, con los colores del escudo de la ciudad.

Y es que en Quillota se encuentra la mayor fábrica de sustancias de Chile, donde desde hace décadas se elabora este especial confite que llega hasta los negocios y quioscos de los rincones más alejados del país.

El evento culminó con la degustación de más de 7.000 porciones de sustancia, un gesto que unió historia, dulzura y trabajo comunitario de los quillotanos y quillotanas.

La iniciativa fue impulsada por la Fundación BanAmor, la Municipalidad de Quillota, Sustancias y Confites COL y el Centro de Educación Integrada de Adultos (CEIA) Dr. Alejandro Vásquez Armijo.

"Somos los gestores de sustancias"

Sustancias y Confites COL, con más de 30 años de trayectoria en elaboración de dulces chilenos, fue protagonista de esta experiencia. Su dueño, Alfonso Calderón, expresó que "somos los gestores de sustancias porque cumple 33 años en el mercado. La gente que está feliz, contenta, disfrutando de nuestro producto".

"Agradecerle a toda la gente que se dio el tiempo, el trabajo, que nos está acompañando, a las autoridades, al señor alcalde que confió en nosotros. Me siento feliz, orgulloso, estoy con todo mi equipo de trabajo, cerramos la fábrica para que todos estuvieran acá", añadió.

El tradicional corte de cinta fue liderado por el alcalde de Quillota, Luis Mella, quien sostuvo que "estamos muy contentos, ya que Sustancias COL, con un gran empresario quillotano, Alfonso Calderón, y BanAmor, han organizado esta actividad en homenaje a un nuevo aniversario de la ciudad de Quillota".

"Yo creo que es una de las actividades más grandes de Chile. Esta es una empresa quillotana que es reconocida en la región y en el país, y a nosotros nos llena de alegría poder ver la plaza repleta de personas y gente participando activamente", concluyó.