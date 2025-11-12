Un bañista se mantiene hospitalizado: Fiscalía investiga brusco aterrizaje de parapentistas sobre personas en playa de Reñaca

12 nov. 2025 - 06:50 hrs.

¿Qué pasó?

Un hecho insólito registrado el pasado fin de semana en Reñaca, en la ciudad de Viña del Mar, está siendo investigando por la fiscalía, luego que dos parapentistas cayeran en una playa, hiriendo a dos personas y causando pánico entre los bañistas.

Dos personas resultaron heridas

El episodio se produjo en el sector uno y dos de Reñaca en plena tarde del día domingo, y fue registrado por uno de los asistentes a la playa, viralizándose posteriormente en redes sociales. En las imágenes se ve dos parapentes aterrizando en la arena.

Producto del hecho, dos personas fueron golpeadas por los paracaidistas. Una de ellas se mantiene hospitalizada con lesiones de diversa gravedad.

Según testigos, ese día varios parapentes comenzaron a aterrizar en distintas zonas de la playa de forma brusca, sin embargo, la situación se complicó cuando empezaron a caer en el sector uno y dos, en donde se había congregado familias, niños y mascotas.

Actividad no estaba autorizada

El capitán de Puerto de Valparaíso, David López, informó que tras ser alertados de lo ocurrido, de forma inmediata una patrulla de la policía marítima se trasladó al lugar.

"Al llegar al sector se constata que si bien el paracaidista ya se había retirado del sector, había dos personas que estaban siendo asistidas por personal SAMU, las que fueron derivadas posteriormente hasta un centro asistencial", sostuvo.

Respecto a la actividad del paracaidista, aseguró que "no estaba autorizada por la capitanía de puerto, y en este momento se están recabando los antecedentes pertinentes para ser informados por oficio al Ministerio Público y esclarecer los hechos".

Por su parte, la teniente Jacqueline Urzúa, jefe de la Tenencia Reñaca de la Primera Comisaría de Viña del Mar, señaló que hasta el momento no hay detenidos.

Asimismo, remarcó que cuando personal policial tomó el procedimiento "de igual forma habló con el encargado de las actividades deportivas de la empresa Skydive, quien manifestó de que ellos sí se encontraban autorizados por la capitanía de puerto".