Viña del Mar refuerza su sistema de recolección de basura con 56 camiones nuevos y 3 mil contenedores

05 nov. 2025 - 15:52 hrs.

El Municipio de Viña del Mar avanza en la consolidación de su Plan de Modernización del Servicio de Recolección y Gestión de Residuos Sólidos Domiciliarios con la incorporación de 56 camiones nuevos y 3 mil contenedores.

La entrega oficial del equipamiento se realizó en el Estadio Sausalito, en una ceremonia encabezada por la alcaldesa Macarena Ripamonti, la concejala Nancy Díaz y dirigentes vecinales.

La jefa comunal afirmó que "Viña del Mar se ha convertido en líder en la gestión de residuos de la región; tenemos un servicio de primer nivel con camiones nuevos que permitirán llegar a los lugares más recónditos de la comuna. Además, contaremos con un sistema de lavado integral e higienización de los contenedores, cumpliendo con normas de contaminación ambiental".

Ripamonti destacó el rol fundamental de los vecinos en este proceso: "Esto no hubiera sido posible sin la comunidad, con quienes trabajamos durante cuatro años para identificar los requerimientos técnicos adecuados de cada barrio en materia de recolección. También agradecemos la espera que tuvieron para que lográramos mejorar las condiciones económicas del municipio y pagar este servicio, contribuyendo al sistema de reciclaje que ya alcanza el 50% de instalación comunal. En 2026 completaremos el 100%".

La alcaldesa hizo un llamado a la comunidad: "Solo falta que nos comprometamos para contaminar cada día menos. Si lo logramos, tendremos una de las ciudades más limpias y ordenadas del país".

Evelyn Manterola, secretaria de la Junta de Vecinos Altos del Mar de Reñaca Alto, valoró la iniciativa: "Es fabuloso contar con una flota de camiones y elementos para los residuos. Creo que es el anhelo de los viñamarinos tener una ciudad limpia, ordenada, despejada y descontaminada. Ojalá cada habitante tenga la conciencia de incluir el reciclaje en su vida y enseñar a los hijos la importancia de cuidar el medio ambiente".

Con esta moderna flota, la municipalidad renueva completamente el servicio de recolección de residuos domiciliarios. El equipamiento incluye 56 camiones distribuidos de la siguiente manera: 10 de carga trasera, 18 de carga lateral, 9 lavadores, 12 ampliroll, 3 aljibes y 4 pluma ¾. Además, se suman 5 camionetas para supervisión municipal.

El equipamiento contempla también 36 cajas open top (contenedores para retiro de elementos voluminosos) y 3 mil contenedores para desechos domiciliarios.

Todo sobre Viña del Mar