Para volar por Chile y un país del extranjero: Así será el nuevo aeropuerto de Viña del Mar

12 nov. 2025 - 16:03 hrs.

A poco más de un año y medio del anuncio del Presidente Gabriel Boric, el proyecto de nuevo aeropuerto en Viña del Mar obtuvo un importante avance en su fase de estudio, pues el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la región de Valparaíso recomendó aprobar su Declaración de Impacto Ambiental.

Según expuso la secretaria de la Comisión de Evaluación del SEA regional, Paola La Rocca, la iniciativa encabezada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) cumple la normativa ambiental, no genera daños en la salud ni efectos adversos en otros ámbitos, y considera las observaciones realizadas en etapas previas.

Con este buen antecedente, el próximo paso es que la medida sea votada por el pleno de la instancia. De obtener el visto bueno, solo faltarían detalles para iniciar su construcción, calendarizada para el 6 de enero de 2026.

¿Hacia qué destinos se podrá volar desde el nuevo aeropuerto de Viña del Mar?

En abril de 2024, Boric anunció que la propuesta es transformar el actual Aeródromo Viña del Mar —ubicado en la comuna de Concón— en un aeropuerto que opere vuelos comerciales de carácter nacional e internacional.

En una primera etapa, los pasajeros podrán viajar desde y hacia ciudades como Antofagasta, Calama, La Serena, Concepción y Puerto Montt, las que destacan por ser polos laborales y turísticos. En cuanto al extranjero, los destinos serán Mendoza, Córdoba y Buenos Aires, todos en Argentina.

Así será el nuevo aeropuerto de Viña del Mar

Poco después del anuncio presidencial, el proyecto empezó su tramitación ambiental en el SEA. El MOP lo definió como una iniciativa que ampliará y mejorará las instalaciones del citado aeródromo, tanto vertical como horizontalmente.

Así se espera que sea el nuevo Aeropuerto de Viña del Mar (Ministerio de Obras Públicas)

Además de la construcción de un nuevo Edificio Terminal de Pasajeros (con capacidad de 177 pasajeros en hora punta), "se contemplan obras para favorecer la vialidad interior y exterior, estacionamientos (para el público y funcionarios del aeropuerto), instalaciones aeronáuticas y de saneamiento, calles de rodaje y alargue de pista para aeronaves, así como la ampliación de la losa de estacionamiento para aeronaves", detalló la cartera.

El proyecto comprometió una inversión superior a los 43,6 millones de dólares (más de $40,7 mil millones, según el cambio actual). Si el plan resulta bajo las condiciones esperadas, la construcción se desarrollaría durante 24 meses. Vale decir, su término está previsto exactamente para el 6 de enero de 2028, así que su inauguración sería en el primer semestre de aquel año.

