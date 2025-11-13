Nuevo mall de Puente Alto ya tiene fecha de apertura: Este es el día que será inaugurado

13 nov. 2025 - 18:01 hrs.

¿Qué pasó?

Ya es oficial. El nuevo mall que se emplazará en la comuna de Puente Alto ya tiene lista su fecha de apertura. Se trata del centro comercial VIVO Outlet Parque Los Toros, un espacio de más de 12.000 metros que promete impulsar la economía local.

Según detalló la empresa en su momento, la principal característica del proyecto es que será el primer outlet en Chile que incorpora un parque de 15.000 metros cuadrados abierto a la comunidad. Esto, porque el mall compartirá espacio con el Parque Los Toros.

"Vivo SpA presentará una nueva propuesta comercial y gastronómica para el sector junto con el rescate de un parque natural de 12.000 metros cuadrados, ubicado a pasos de la Línea 4 del Metro de Santiago (de la estación Elisa Correa, específicamente), en la Avenida Concha y Toro", precisó la entidad en su sitio web.

También detalló que "el outlet ofrecerá a sus clientes tiendas a precios convenientes, restaurantes, gimnasio y 1.500 estacionamientos, todo con una vista directa a la naturaleza".

Respecto a su convivencia con el Parque Los Toros, en su memoria 2023, la compañía aseguró que "no se cortará ningún árbol y se potenciará como un lugar de esparcimiento para las personas (...) está concebido como un modelo de inversión en desarrollo sostenible, con respeto al medioambiente y buscando ser un aporte a la comunidad del sitio de emplazamiento del proyecto".

¿Cuándo abrirá el nuevo mall de Puente Alto?

La apertura del centro comercial está previsto para este próximo jueves 27 de noviembre en un evento que se desarrollará en las mismas instalaciones del mall, desde las 11:00 horas en Avenida Los Toros 297.

