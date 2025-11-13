H&M reabre icónica tienda en la Región Metropolitana: Conoce dónde estará ubicada y sus características

13 nov. 2025 - 16:02 hrs.

¿Qué pasó?

H&M la reconocida marca de ropa de origen sueco con presencia en el continente americano, reabrirá una de sus tiendas presentes en Chile tras un extenso periodo de remodelación del recinto, el cual volverá a atender público el próximo 21 de noviembre.

El espacio reacondicionado cuenta con más de 2.100 metros cuadrados e incorpora materiales naturales, una iluminación más cálidas y áreas abiertas.

¿Dónde está la tienda que reabrirá H&M?

Se trata de su sucursal emplazada en el lujoso centro comercial Casa Costanera, el cual destacará, según prometen, por su diseño contemporáneo, cálido y sostenible.

"Espacio abierto y pensado para todos"

"La reapertura de Casa Costanera representa la evolución de nuestra marca en Chile y nuestro compromiso por seguir ofreciendo una experiencia de compra moderna, responsable y cercana", dijo al respecto Anna Barigazzi, Sales Manager de H&M Chile, Perú y Uruguay.

"Este nuevo diseño refleja cómo queremos que se vea y se sienta H&M: un espacio abierto, acogedor y pensado para todos", agregó.

Si bien este es un hito importante en el marco de la presencia de la firma en laregión, no ha sido el único en el último tiempo. La semana pasada, H&M inauguró su vigésimo local en Perú, ubicada en el Real Plaza Puruchuco.

Todo sobre Retail