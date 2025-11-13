¿Qué pasará con el Puente Los Carros? Conexión entre riberas norte y sur del río Mapocho lleva casi una década cerrada

13 nov. 2025 - 15:09 hrs.

Una importante intervención se realizará en uno de los lugares más icónicos del centro de Santiago, que se ha mantenido cerrado por un tiempo considerable. Así lo anunciaron las autoridades de la Gobernación Metropolitana y la Municipalidad de Santiago.

Se trata del Puente Los Carros, infraestructura que une el lado norte y sur del río Mapocho, en las cercanías de la estación Cal y Canto del Metro de Santiago.

¿Qué pasará con el Puente Los Carros?

De acuerdo con lo informado por el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, y el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, el lugar será rehabilitado y habilitado nuevamente después de mantenerse cerrado desde el 2016, según consignó Emol en una nota de prensa de 2018.

Cabe destacar que la estructura se ha mantenido cerrada debido a una serie de daños presentados que lo han mantenido clausurado hasta el día de hoy.

Según explicó el gobernador Orrego, la iniciativa para reabrir el puente fue aprobada durante la jornada del miércoles, con una inversión estimada en $893 millones de pesos.

Por su parte, el alcalde Desbordes se comprometió a "cuidar el puente para que no se lo tomen ni personas en situación de calle ni el comercio ilegal".

En todo caso, aún no se ha informado la fecha exacta de reapertura del Puente Los Carros.

