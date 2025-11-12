Auroras australes tiñen el cielo de Magallanes: ¿Por qué son rojizas y no verdosas como las del hemisferio norte?

12 nov. 2025 - 21:29 hrs.

¿Qué pasó?

En la madrugada de este miércoles, el cielo de la región de Magallanes ofreció un espectáculo poco común: intensas auroras australes visibles desde distintos puntos de Punta Arenas.

El fenómeno, anunciado por expertos ante la llegada de una tormenta solar severa, sorprendió a quienes pudieron observar las luces de tonos rojizos y fucsia que iluminaron el extremo sur del país.

Tormenta solar severa golpeó el campo magnético terrestre

El fenómeno se relaciona con un aumento en la actividad solar, propio de los ciclos de 11 años que atraviesa la estrella, y que actualmente se encuentra en su fase más intensa.

“Hubo varias llamaradas importantes, una de ellas de tipo X5.1, que es muy alta. Fue un evento doble, con una eyección de masa coronal que viajó hacia la Tierra y que finalmente impactó nuestro campo magnético”, detalló el periodista de Planeta Futuro, Daniel Silva.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) calificó el evento como tormenta geomagnética severa nivel 4, capaz de afectar los sistemas eléctricos, los satélites y las señales GPS.

“Las comunicaciones se van a ver afectadas”

La astrónoma María Teresa Ruiz, Premio Nacional de Ciencias, explicó la magnitud del fenómeno: “La tormenta que tenemos ahora es importante porque está clasificada como severa, incluso ha destruido bases de datos, así que hay que estar conscientes de eso. Las comunicaciones se van a ver afectadas”.

Ruiz añadió que estos episodios suelen producirse en serie. “Si ocurre una, el pico va a ser mañana. Es posible que en dos o tres días llegue otra, y así”, advirtió.

¿Por qué las auroras australes en Chile son rojizas?

El astrónomo Diego Mardones, de la Universidad de Chile, explicó que las diferencias de color entre las auroras del norte y del sur dependen de la altura en que se producen y de los gases presentes en la atmósfera.

“A alturas relativamente bajas, cerca de 100 kilómetros, hay una alta abundancia de oxígeno que produce auroras verdes, el color más común en el polo norte”, indicó.

“Más alto en la atmósfera se generan auroras de un color rojo oscuro o púrpura. En la zona sur chilena, más cercana al polo, se tienden a ver principalmente rojas”, agregó.

Espectáculo natural en el cielo magallánico

Durante la madrugada, los habitantes de Punta Arenas y otras localidades de Magallanes lograron capturar imágenes del fenómeno.

Las luces rojizas fueron visibles durante varios minutos, provocadas por el impacto del viento solar con el campo magnético terrestre.

El fenómeno también se observó en el hemisferio norte, donde auroras boreales alcanzaron zonas tan lejanas como México, algo poco habitual.

Los especialistas coinciden en que estos fenómenos podrían repetirse, ya que el máximo del ciclo solar se alcanzará en 2026.