Reportan intensas auroras australes en Magallanes producto de la tormenta solar de este miércoles

12 nov. 2025 - 01:33 hrs.

¿Qué pasó?

La madrugada de este miércoles diversos usuarios de redes sociales reportaron intensas auroras australes en la región de Magallanes, las cuales han teñido el cielo nocturno con tonalidades violeta.

El fenómeno está relacionado con una potente erupción solar, evento que ha sido clasificado por la NOAA y la NASA como una tormenta geomagnética severa, categoría G4.

Se espera que la mayor intensidad de esta tormenta solar llegue a Chile a eso del mediodía; sin embargo, sus primeros efectos, como estas auroras australes, ya se están dejando ver en nuestro país.

En la Patagonia de Argentina también se han reportado auroras australes, mientras que en zonas de Estados Unidos, Canadá e Islandia se han desarrollado auroras boreales debido a la tormenta.

X @MagellanSpace

X @vmarticm

X @cesar_quezada

