Apagones, fallas en GPS y Auroras Australes: Los efectos que podría provocar en Chile la severa tormenta solar este miércoles

11 nov. 2025 - 17:50 hrs.

Una potente erupción solar clase X5.1 ha puesto al planeta en alerta. La NOAA y la NASA han clasificado el evento como una tormenta geomagnética severa, categoría G4, que impactará la Tierra este miércoles 12 de noviembre de 2025. Se espera que la inyección de masa coronal asociada a esta llamarada llegue a Chile cerca del mediodía.

La preocupación se centra en cómo este fenómeno solar podría afectar nuestros sistemas tecnológicos. Para entender las posibles consecuencias de esta "ola" de energía y material ionizado, Megatiempo conversó con Camilo González, doctor en astrofísica e investigador del Núcleo Milenio, quien explicó en detalle los riesgos y los fenómenos naturales asociados.

El origen y la protección natural de la Tierra

El Dr. Camilo González explicó que esta actividad es resultado de la gran energía liberada por las manchas solares en la superficie del Sol. Estas manchas, al ser áreas más frías y con campos magnéticos fuertes, generan descompensaciones que culminan en explosiones masivas de energía y material ionizado.

"Todas estas partículas ionizadas y toda la energía choca contra ese campo magnético y hace como de escudo y hace que toda esta energía sobrepase y pase de largo a la Tierra," explicó González, destacando que el campo magnético terrestre es nuestra principal defensa. Sin embargo, algunas partículas logran filtrarse y son desviadas hacia los polos.

La preocupación principal: Posibles apagones eléctricos

La clasificación de la tormenta como severa (G4) implica un cambio brusco y grande en el campo magnético. Si bien el experto afirmó que "a nivel global es casi lo mismo" para el planeta, a nivel local, las consecuencias tecnológicas son la principal preocupación.

El riesgo más grave sería un problema en el suministro eléctrico.

"Lo más terrible sería que hubiera problemas con el suministro eléctrico, por estas cargas inducidas que se podrían eventualmente colar en los sistemas eléctricos y generar sobrecargas," advirtió el astrofísico. Esto no implica que los transformadores vayan a explotar, sino que la sobrecarga podría hacer saltar los sistemas de seguridad y provocar apagones locales por la interrupción de las centrales de paso.

En cuanto a las comunicaciones, el Dr. González fue tranquilizador, indicando que el impacto mayor es en las frecuencias de radio y alta frecuencia, siendo poco probable que afecte los sistemas satelitales que usamos a diario, como los teléfonos móviles. No obstante, sí se pueden ver afectados los sistemas GPS y los satélites que justo se encuentren en la cara de la Tierra que reciba el impacto directo.

El esperado regreso de las Auroras Australes

La interacción de estas partículas con la atmósfera en los polos genera el fenómeno de las auroras boreales y australes. El investigador recordó que esta tormenta es incluso "un poquito más energética" que la que se registró en mayo de 2024, cuando las Auroras Australes fueron visibles desde el sur de Chile.

"Tengo entendido que por la cantidad de energía que se liberó... esta es un poquito más energética que la que tuvimos esa vez," comentó.

Según las estimaciones, el mayor impacto se produciría en la tarde (13:00 o 14:00 horas de Chile). Si el fenómeno dura lo suficiente, existe una alta posibilidad de que se presenten Auroras Australes nuevamente en el sur de Chile durante la noche de este miércoles.

El Sol en su punto máximo de actividad

El experto finalizó recordando que este tipo de fenómenos es esperable, ya que nos encontramos en el "pick de este del ciclo actual" de actividad solar, que se produce aproximadamente cada 11 años.

A pesar de la alerta severa, el Dr. González llamó a la calma basándose en la experiencia: "Por la experiencia que ya hemos tenido, no debería ser nada complejo como para el mundo globalizado ultra intercomunicado que tenemos hoy en día."