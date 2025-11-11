Voraz incendio afectó a cinco casas y dejó a 16 damnificados en Cerrillos: Investigan posible intencionalidad

11 nov. 2025 - 06:35 hrs.

¿Qué pasó?

Cinco viviendas fueron consumidas por un voraz incendio registrado durante la madrugada de este martes en la comuna de Cerrillos, Región Metropolitana. Aunque las causas del siniestro se desconocen, no se descarta una posible intencionalidad.

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Maipú, Claudio Salinas González, informó que a eso de las 00:51 horas recibieron una alarma en la que se informaba de "algunas viviendas que estaban siendo afectadas por las llamas".

"La Central procede con los despachos correspondientes y al arribo de las primeras máquinas se determina que es una emergencia donde hay más de dos o tres viviendas afectadas, solicitándose los apoyos correspondientes", agregó.

Al momento de combatir del fuego, los equipos finalmente establecieron que era un total de cinco inmuebles de diversos núcleos familiares los que estaban siendo consumidos por el fuego.

"A esta emergencia concurrió la totalidad del cuerpo de bomberos de Maipú, son nueve compañías, más el apoyo de otros cuerpos colindantes, que ayudaron en los temas de abastecimiento y control total de la emergencia", explicó el comandante.

Investigan posible intencionalidad en el incendio

Salinas indicó que, afortunadamente, ninguno de los 97 voluntarios que llegaron a cubrir la emergencias en las distintas unidades resultó lesionado. "No tenemos reporte de civiles lesionados", añadió.

Sobre la causa del incendio, señaló que "no se descarta ninguna hipótesis", dejando abierta una posible intencionalidad, algo que fue reafirmado por el alcalde de Cerrillos, Johnny Yáñez.

El jefe comunal junto con lamentar que 16 personas resultaran damnificadas por la tragedia, indicó que vecinos se acercaron para denunciar a una persona por su presunta participación en el siniestro.