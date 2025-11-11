"Buenas noches Chile lindo": La foto junto a su hija que subió el Presidente Boric en medio del debate de Anatel

11 nov. 2025 - 00:08 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes, Anatel realizó el último debate presidencial antes de las elecciones de este domingo 16 de noviembre, por lo que las miradas de gran parte del país estaban puestas en los ocho candidatos que esperan pasar a segunda vuelta.

Fue en ese contexto que el Presidente de la República, Gabriel Boric, subió una fotografía a sus redes sociales mostrando cómo está pasando la noche de este lunes.

La foto que subió el Presidente Boric en medio del debate presidencial

El jefe de Estado publicó en su cuenta de Instagram una foto en la que se aprecia a su hija Violeta en un fular durmiendo en su pecho.

En la imagen, el mandatario se muestra sonriente mirando a la cámara, mientras está sentado en un sofá.

"Buenas noches Chile lindo", escribió en la publicación de la fotografía, sin hacer referencia al debate presidencial.

El debate presidencial de Anatel

El debate de este lunes contó con la participación de los ocho candidatos presidenciales, quienes se enfrentaron a preguntas directas y temáticas de los periodistas, además de interpelaciones de sus contrincantes.

La instancia se dividió en cuatro bloques principales: seguridad, economía, gobernabilidad y política sociales.

Este domingo 16 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones, que contarán con voto obligatorio, donde se definirán las dos cartas que pasarán a segunda vuelta.

