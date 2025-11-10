Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: Debate Presidencial Anatel 2025

URGENTE: En Vivo: Meganoticias Ahora

Asesinan a reo de 33 años al interior de la cárcel de Valdivia: Fue apuñalado en el corazón

¿Qué pasó?

Un interno de nacionalidad chilena de 33 años fue asesinado este lunes dentro de la cárcel de Valdivia, capital de la región de Los Ríos.

De acuerdo con información preliminar entregada por el Ministerio Público, el homicidio se produjo en el módulo 42, donde se encontraba recluida la víctima.

Lo más visto de Nacional

En ese sector del penal, el reo fue atacado con un arma blanca hasta causarle una herida penetrante cardíaca. Fue trasladado al hospital penitenciario, donde se confirmó su deceso.

Ir a la siguiente nota

PDI y SML trabajan en peritajes en la cárcel de Valdivia

El fiscal Gonzalo Valderas, de la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía de Los Ríos, detalló que "para aclarar las circunstancias del fallecimiento, se dispuso la concurrencia y una orden de investigar para la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) de Valdivia".

Paralelamente, se solicitó el apoyo "del Servicio Médico Legal (SML) para la realización de la autopsia al cuerpo", consignó el persecutor, con el fin de que se establezca la causa de muerte.

Hasta el momento, se continúa trabajando en identificar a los responsables del homicidio.

Leer más de

Notas relacionadas