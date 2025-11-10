Asesinan a reo de 33 años al interior de la cárcel de Valdivia: Fue apuñalado en el corazón

10 nov. 2025 - 18:28 hrs.

¿Qué pasó?

Un interno de nacionalidad chilena de 33 años fue asesinado este lunes dentro de la cárcel de Valdivia, capital de la región de Los Ríos.

De acuerdo con información preliminar entregada por el Ministerio Público, el homicidio se produjo en el módulo 42, donde se encontraba recluida la víctima.

En ese sector del penal, el reo fue atacado con un arma blanca hasta causarle una herida penetrante cardíaca. Fue trasladado al hospital penitenciario, donde se confirmó su deceso.

PDI y SML trabajan en peritajes en la cárcel de Valdivia

El fiscal Gonzalo Valderas, de la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía de Los Ríos, detalló que "para aclarar las circunstancias del fallecimiento, se dispuso la concurrencia y una orden de investigar para la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) de Valdivia".

Paralelamente, se solicitó el apoyo "del Servicio Médico Legal (SML) para la realización de la autopsia al cuerpo", consignó el persecutor, con el fin de que se establezca la causa de muerte.

Hasta el momento, se continúa trabajando en identificar a los responsables del homicidio.