Ni se levantó del asiento: El distante saludo entre Gabriel Boric y Javier Milei en el cambio de mando en Bolivia
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
Este sábado Rodrigo Paz asumió como el nuevo presidente de Bolivia, un hecho histórico que dio término a 20 años de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS) del exmandatario Evo Morales.
Pero este cambio de mando también marcó historia en las relaciones diplomáticas con Chile, ya que el Presidente Gabriel Boric se convirtió en el primer mandatario chileno en asistir a este tipo de actos en el país altiplánico en 19 años.
Sin embargo, la histórica participación de Boric en la ceremonia llevada a cabo en la Asamblea Legislativa de La Paz quedó opacada por la fría y distante interacción que tuvo con el presidente de Argentina, Javier Milei.Ir a la siguiente nota
El distante saludo entre Boric y Milei en Bolivia
El frío saludo entre Boric y Milei se dio cuando el gobernante argentino llegó a tomar su asiento y saludó con un breve abrazo al presidente Yamandú Orsi de Uruguay.
Tras esto, se repitieron gestos similares con los presidentes Daniel Noboa de Ecuador y Santiago Peña de Paraguay; sin embargo, la interacción con el mandatario chileno fue diametralmente distinta.
Según se aprecia en las imágenes, el Presidente Boric fue el único mandatario que no se levantó de su asiento para saludar a Milei, por lo que ambos se dieron un breve apretón de manos junto a un mínimo atisbo de sonrisa.
Revisa el frío saludo entre Boric y Milei
Leer más de
Notas relacionadas
- Boric anuncia que Punta Peuco ya es una cárcel común: "Desde hoy en Chile no existen presos de primera y segunda categoría"
- Cadem: Desaprobación de Boric aumentó a dos semanas de que se realicen las elecciones para definir al próximo Presidente
- Boric cierra participación en su última APEC y anuncian que Chile será sede del evento en 2032