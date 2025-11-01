Boric cierra participación en su última APEC y anuncian que Chile será sede del evento en 2032

01 nov. 2025 - 08:25 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente de la República, Gabriel Boric (FA), participó de la segunda y última jornada de líderes del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC) que se realizó en la ciudad de Gyeongju. La instancia marcó el cierre de su visita de trabajo a Corea del Sur y su participación en la APEC 2025.

Chile "puerta de entrada a América Latina"

Durante su intervención, el Presidente Boric, quien participó de la sesión de cierre junto al canciller Alberto van Klaveren, remarcó la importancia de trabajar en pos de consolidar políticas sociales que fortalezcan la inclusión de las mujeres en el mundo laboral, señalando que es una materia que impacta en la baja natalidad.

"Actualmente, los bienes materiales condicionan muchísimo la expansión de las familias, por lo menos en los países desarrollados y en vías de desarrollo, ofrecer condiciones más seguras y estables para la inclusión de la mujer en el mundo laboral es tremendamente importante", aseguró.

El segundo eje que abordó el jefe de Estado en su discurso en APEC fue respecto a la inteligencia artificial, sus potencialidades y riesgos.

En ese sentido, abordó la iniciativa que está impulsando Chile junto a Brasil, señalando que "nos propusimos crear un modelo de lenguaje desde América Latina para el mundo que se llama Latam-GPT. Estamos trabajando para crear nuestro propio modelo de lenguaje desde América Latina para justamente preservar nuestra identidad".

Al finalizar, el mandatario invitó a sus pares "a considerar a nuestro país como una puerta de entrada a América Latina" y a "pensar el comercio desde la perspectiva cultural".

Chile sede de la APEC 2032

Durante la sesión de cierre y en el marco de la Declaración de Líderes, se anunciaron de manera oficial las próximas sedes de la cumbre internacional: China 2026, Vietnam 2027, México 2028, Singapur 2030, Japón 2031, Chile 2032, Papúa Nueva Guinea 2033 y Perú 2034.

Tras las intervenciones de los líderes, se llevó a cabo la fotografía oficial del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico, APEC 2025.

