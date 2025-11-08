Voto en el exterior: 70 agentes de la PDI viajarán a 15 países para apoyar proceso electoral

08 nov. 2025 - 10:50 hrs.

¿Qué pasó?

Un total de 70 integrantes de la Policía de Investigaciones se trasladará a partir de este 11 de noviembre hacia 15 países y 28 circunscripciones, para apoyar el proceso del voto en el exterior de la elección presidencial 2025.

Argentina, Australia, Bolivia, Paraguay, Perú, Canadá, Cuba, España, Estados Unidos, Rusia, Francia, Irlanda, Reino Unido, Italia y Suecia, serán parte de este despliegue internacional entre la Cancillería y la PDI.

A ellos se sumarán la cooperación de los agregados policiales de la PDI que cumplen funciones en Argentina, Bolivia, China, Colombia, Emiratos Árabes, Ecuador, España, Estados Unidos, India, México, Paraguay, Perú, Reino Unido y República Dominicana.

Esta colaboración se materializa mediante la custodia y traslado del material electoral, el apoyo al normal desarrollo de los locales de votación, el establecimiento de comunicación con el personal diplomático y la coordinación con las policías locales.

“Nuestros oficiales policiales cumplirán un rol estratégico, al actuar como puntos de enlace con las policías de los otros países para asuntos de seguridad de los locales de votación. Nos hemos consolidado y posicionado como una de las instituciones clave en la cooperación policial. Continuamos reforzando nuestro compromiso con la seguridad de todos los chilenos”, señaló el subdirector de Administración, Logística e Innovación, prefecto general Ricardo Gatica.

En enero de 2020, la Subsecretaría de Relaciones Exteriores y la PDI firmaron un convenio de cooperación que formalizó la voluntad de ambas instituciones de ejercer una mejor coordinación de sus respectivas competencias y funciones, ello facilita las acciones de ayuda mutua en los procesos eleccionarios que se efectúen en el extranjero.

En este mismo contexto, la Brigada Ministerio de Relaciones Exteriores, dependiente de la Jefatura Nacional de Cooperación Internacional de la PDI, se encuentra a cargo de la seguridad, inviolabilidad y resguardo del material electoral, que será trasladado al extranjero. Asimismo, cumplirá funciones en el Centro de Mando que se instalará en las dependencias de la Cancillería a partir del 14 de noviembre próximo.

Todo sobre Elecciones Chile