Retiran más de 1.300 unidades de fármaco para tratar déficit de Vitamina D: Esto dijo la farmacéutica tras alerta del ISP
- Por Cristian Latorre
¿Qué pasó?
La cadena de industria farmacéutica Eurofarma Chile S.P.A. emitió esta semana un comunicado refiriéndose a la solicitud de retiro voluntario de uno de sus medicamentos usado para el tratamiento del déficit de Vitamina D en adultos, tras la alerta emanada del Instituto de Salud Pública (ISP).
Se trata del producto AltaD Caps Cápsulas Blandas 50.000 U.I., que se presenta en un blíster con 4 cápsulas blandas por estuche.
El lote afectado tiene número de serie 1543539 con fecha de vencimiento 12/2026. Según el ISP, fue el propio titular quien alertó sobre la detección de estuches con blíster en estado de deterioro que presentaban signos de fusión o derretimiento.Ir a la siguiente nota
¿Qué dijo Eurofarma?
Desde la farmacéutica aclararon que tras recibir reclamos al respecto, la empresa inició de manera voluntaria y bajo sus lineamientos de compromiso con la calidad, eficacia y seguridad, “el retiro de mercado de 1.328 unidades del lote 1543539 liberadas para comercialización, pese a que solo hubo 9 reclamaciones registradas”.
La empresa señaló que actualmente esta situación “se encuentra bajo investigación de calidad por parte de Eurofarma y del tercero, empresa responsable de la fabricación del medicamento”.
¿Qué es AltaD Caps y para qué sirve?
Según informa el Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile, este producto “actúa regulando positivamente el procesamiento y la fijación de calcio en el cuerpo. Es esencial para promover la absorción y la utilización de calcio y fosfato, además de la calcificación ósea normal”.
“La vitamina D3 en el tejido muscular estimula la síntesis de proteínas, el crecimiento de miocitos y el transporte de calcio y, por lo tanto, tiene un efecto positivo sobre la fuerza, el volumen, el tono y la velocidad de la contracción muscular”, explican.
